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VUKOVAR OVO NE PAMTI /

Marko o Thompsonu: 'Njega ovaj narod voli, di god dođe prašina se diže, spremni smo i poginit ako triba'

Vukovar ne pamti ovakav dan. Postao je središte najvećeg glazbenog okupljanja u svojoj povijesti, a na koncert se stiglo ne samo iz cijele Hrvatske, već i iz cijele Europe, ali i šire. Od vodotornja do pozornice pjeva se od jutra. 

"Mogu govorit šta god oće, ali njega ovaj narod voli dokazano zato šta i on kaže di god dođe prašina se diže - a diže se jer je najveći. Neka vide da nas ima, da smo spremni poginit ako triba. Samo da ovo ostane naše dok smo živi", poručio je Marko iz Šestanovaca. 

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29.8.2026.
19:55
Maja Oštro Flis
Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson Koncert
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