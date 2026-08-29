Marko o Thompsonu: 'Njega ovaj narod voli, di god dođe prašina se diže, spremni smo i poginit ako triba'

VUKOVAR OVO NE PAMTI /

Vukovar ne pamti ovakav dan. Postao je središte najvećeg glazbenog okupljanja u svojoj povijesti, a na koncert se stiglo ne samo iz cijele Hrvatske, već i iz cijele Europe, ali i šire. Od vodotornja do pozornice pjeva se od jutra.

"Mogu govorit šta god oće, ali njega ovaj narod voli dokazano zato šta i on kaže di god dođe prašina se diže - a diže se jer je najveći. Neka vide da nas ima, da smo spremni poginit ako triba. Samo da ovo ostane naše dok smo živi", poručio je Marko iz Šestanovaca.