Pavliček uoči koncerta poslao poruku Thompsonovim neprijateljima: 'Ovo je Hrvatska'

Zbog velikog humanitarnog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovar su tijekom dana pristizali deseci tisuća posjetitelja iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva. Iako je riječ o dolasku preko 100 tisuća ljudi, cijeli dan prolazi uz dobru prometnu regulaciju i bez zabilježenih incidenata, doznaje se od policije.

Od jutra u Gradu heroju pjesma dok su se obožavatelji okupljali uoči početka koncerta. Na terenu su brojne službe, od policije i hitne pomoći do vatrogasaca i redara.

Više o tome razgovarali smo s gradonačelnikom Vukovara Marijanom Pavličekom.

Nakon 13 godina, ponovno na samostalnom koncertu u Vukovaru nastupa Marko Perković Thompson. Što to znači za ovaj grad?

Ovo je čast što je Marko odlučio doći u Vukovar nakon 13 godina. Ono što je još bitnije je da je koncert posvetio u humanitarne svrhe. Znači, sve ono što ostane kada se podmire svi troškovi, ići će za studentski dom u Zagrebu za Salezijansku provinciju - za sve studente slabijeg imovinskog stanja. Ostatak ide nama, za trenutačno najbitniji projekt, a to je stadion 12 hrvatskih redarstvenika. Tako da, hvala Marku, ovo Vukovaru treba, ovo našim braniteljima znači i napokon se osjećamo kao svoji na svome.

Imate li neke nove procjene oko broja ljudi koji su došli?

Teško je procijeniti, a kao što smo rekli, očekujemo oko 100.000 tisuća ljudi, a moguće da ih ima i 120.000 i da je dio ljudi došao bez karata u posjet Vukovaru. Ja sam pod dojmom, ali u miru i dostojanstveno, baš onako kako to Hrvati znaju proslaviti - ne vrijeđajući nikoga, al ne damo na svoje jer znamo gdje smo. Svaki pedalj ove zemlje u Vukovaru je natopljen krvlju hrvatskih branitelja i to ljudi, koji su došli, cijene. I zato nema niti jednog incidenta i uvjeren sam da će tako ostati do kraja večeri.

Što očekujete kada svi ovi ljudi krenu izlaziti s koncerta?

Mi smo se pripremili za sve, ima dovoljno parkirnih mjesta, očekujemo da će ljudi u jednom razumnom roku napustiti grad i sigurno doći svojim domovima. U suradnji smo s MUP-om i policijom. Grad je apsolutno pripremio sve i zelene površine i parkirna mjesta. Stvarno vjerujem da neće doći do nikakvih nepotrebnih zastoja, vidjeli smo i prilikom dolaska - sve glavne prometnice su bile prohodne, grad normalno funkcionira, a posjetitelji dolaze sa svih strana.

Danas ste ugostili i zvijezdu koncerta. Što je on rekao?

Pa njemu je čast, njemu je drago što je nakon 13 godina ponovno u Vukovaru. Drago mu je što će to danas biti velebni koncert i što se ostvarila njegova želja da, upravo radi Vukovara i branitelja, ovaj koncert bude humanitaran. Kao i nama, nama je zaista drago, dali smo sve od sebe da svi, uključujući naravno i Marka, budu sretni i zadovoljni.

Hoće li biti kakvih iznenađenja?

Hoće, danas će biti najveći dron show u povijesti Hrvatske, jedan od najvećih vatrometa. Ovi ljudi koji su ovdje, bit će upisani kao dio povijesti. Nikad u povijesti Vukovar nije imao ovakav koncert, niti će ikad u buduće, bojim se, imati ovakav koncert.

Imate li neku poruku za posjetitelje?

Budimo ono što jesmo, budimo svoji, nemojmo nikoga vrijeđati. Mi Hrvati znamo svoje slaviti, ne ugrožavati druge. Nikad na koncertu Marka nije bilo problema, neće biti ni večeras. Ali i za sve one, koji su njegovi neprijatelji, moraju znati - ovo je Hrvatska.