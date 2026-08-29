Znate li kako su nastali horoskopski znakovi? Iza njih se kriju izrazito šokantne priče

Gotovo svatko zna svoj horoskopski znak, ali rijetki su svjesni da iza svakog od dvanaest simbola zodijaka stoje fascinantne priče iz grčke i rimske mitologije.

Te drevne legende nisu samo objašnjavale kretanje zvijezda; one su utkale ljudske drame, božanske strasti i herojske podvige u samo tkanje noćnog neba.

Stari Grci su zviježđa nazivali katasterismoi, proces kojim su bogovi, heroji i mitska bića zauvijek postavljeni među zvijezde kao spomen na njihova djela. Upravo te priče daju dubinu i značenje znakovima koje i danas koristimo.

Ovan: Zlatno runo

Zodijački krug započinje ovnom, simbolom ponovnog rođenja i novih početaka. Njegova priča povezana je s mitom o Friksu i Heli, djeci koju je njihova maćeha Inona htjela žrtvovati. Kako bi ih spasila, njihova majka, božica oblaka Nefela, poslala je krilatog ovna sa zlatnim runom.

Nažalost, Hela je pala s ovna u more, ali Friks je sigurno stigao u Kolhidu. Tamo je žrtvovao ovna Zeusu, koji ga je u znak zahvalnosti postavio na nebo. Njegovo zlatno runo postalo je legendarni predmet potrage Jasona i Argonauta.

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Bik: Otmica Europe

Slijedi ga bik, znak povezan s vrhovnim bogom Zeusom i njegovom strašću prema feničanskoj princezi Europi. Očaran njezinom ljepotom, Zeus se pretvorio u predivnog bijelog bika kako bi joj se približio.

Europa, opčinjena blagom naravi životinje, popela mu se na leđa, nakon čega ju je on odnio preko mora na Kretu. Tamo mu je rodila tri sina, a kontinent je dobio ime po njoj. U spomen na tu ljubavnu avanturu, Zeus je lik bika postavio među zvijezde.

Blizanci: Nerazdvojna braća

Sazviježđe blizanaca ovjekovječuje dirljivu priču o bratskoj ljubavi. Prema pisanju portala World History Edu, predstavlja nerazdvojnu braću Kastora i Poluksa, sinove spartanske kraljice Lede.

Imali su različite očeve: Poluks je bio besmrtni Zeusov sin, dok je Kastor bio smrtni sin kralja Tindareja. Unatoč tome, bili su nerazdvojni.

Kada je Kastor poginuo u bitci, Poluks je bio neutješan i molio je Zeusa da mu dopusti da podijeli svoju besmrtnost s bratom. Dirnut takvom odanošću, Zeus im je dopustio da provode vrijeme naizmjence na Olimpu i u Hadu, a zatim ih je obojicu uzdigao na nebo, gdje zauvijek ostaju zajedno.

Rak: Herin pomoćnik

Priča o raku dio je legende o Heraklovom drugom zadatku: borbi protiv lernejske Hidre. Dok se Heraklo borio s devetoglavom zvijeri, božica Hera, koja ga je mrzila jer je bio plod Zeusove nevjere, poslala je divovskog raka da ga omete.

Rak je uštipnuo Herakla za nogu, no junak ga je jednostavno zdrobio petom. Iako je njegova uloga bila neuspješna i kratka, Hera je, u znak zahvalnosti za njegovu odanost, postavila raka na nebo.

Lav: Nemejska zvijer

Lav predstavlja Nemejskog lava, strašnu zvijer čija je koža bila otporna na svako oružje. Ubiti tog lava bio je prvi od dvanaest Heraklovih zadataka.

Nakon što je shvatio da su strijele i mač beskorisni, Heraklo je zvijer zadavio golim rukama. Njegovu kožu je kasnije nosio kao oklop. U spomen na taj sinovljev nevjerojatni podvig, Zeus je lik lava postavio visoko na nebeski svod.

Djevica: Božica pravde

Djevica je znak koji se najčešće povezuje s Astrejom, božicom pravde i čistoće. Prema mitu, Astreja je živjela među ljudima tijekom Zlatnog doba.

No, kako su ljudi postajali sve pokvareniji, ona se, razočarana, posljednja od svih božanstava povukla s Zemlje i uzdignuta je na nebo.

Zato djevica simbolizira čistoću i red, a često je prikazana s klasom žita u ruci, što je povezuje i s Demetrom, božicom žetve. Njezina vaga pravde postala je susjedno zviježđe.

Foto: Generirao UI

Vaga: Vaga pravde

Vaga je jedini znak zodijaka koji ne predstavlja živo biće. Simbolizira vagu koju je držala božica pravde Astreja (ili Temida).

Kada se Astreja povukla na nebo i postala zviježđe djevice, njezina vaga postavljena je pokraj nje kao podsjetnik na pravdu i ravnotežu. U starijim tradicijama, zvijezde Vage smatrale su se kliještima Škorpiona, a tek su ih Rimljani izdvojili kao zasebno zviježđe.

Škorpion: Orionov ubojica

Priča o škorpionu neraskidivo je vezana uz sudbinu Oriona, vještog ali arogantnog lovca. Orion se hvalio da može ubiti svaku životinju na Zemlji.

To je razljutilo božicu Zemlje Geju (ili Artemidu, u drugoj verziji mita), koja je poslala divovskog škorpiona da ga kazni. Škorpion je uspio ubosti Oriona i usmrtiti ga. Bogovi su oboje postavili na nebo, ali na suprotne strane.

Tako se i danas, kada se škorpion izdiže na istočnom horizontu, Orion skriva na zapadu, vječno bježeći od stvorenja koje mu je presudilo.

Strijelac: Mudri kentaur Hiron

Strijelac predstavlja mudrog i plemenitog kentaura Hirona. Za razliku od ostalih kentaura, koji su bili divlji i nasilni, Hiron je bio poznat po svojoj mudrosti i lječničkim vještinama.

Bio je učitelj mnogim grčkim junacima, uključujući Ahileja, Jasona i Herakla. Njegova sudbina bila je tragična: Heraklo ga je slučajno ranio strijelom umočenom u otrovnu krv Hidre.

Kao besmrtnik, Hiron nije mogao umrijeti, ali je patio u strašnim bolovima. Na kraju je zamolio Zeusa da mu oduzme besmrtnost, a bogovi su ga, iz poštovanja prema njegovoj dobroti, postavili na nebo.

Jarac: Koza Amaltheja

Mit o jarcu vezan je za Amaltheju, kozu koja je svojim mlijekom othranila malenog Zeusa dok ga je majka Rea skrivala od oca Krona, koji je proždirao svoju djecu.

Kada je Zeus odrastao, u čast kozi koja ga je spasila, jedan od njezinih rogova pretvorio je u Rog izobilja (Cornucopia), a nju samu postavio među zvijezde.

Prikaz morske koze, s ribljim repom, potječe iz druge priče o bogu Panu koji je, bježeći pred čudovištem Tifonom, skočio u rijeku i donji dio tijela pretvorio u ribu.

Vodenjak: Peharnik bogova

Vodenjak simbolizira Ganimeda, prelijepog trojanskog princa. Njegova je ljepota toliko opčinila Zeusa da se vrhovni bog pretvorio u orla, oteo ga i odnio na Olimp.

Tamo je Ganimed postao peharnik bogova, poslužujući im nektar i ambroziju. Zauzvrat mu je darovana vječna mladost. Kao znak sjećanja na najljepšeg smrtnika, Zeus ga je postavio na nebo kao zviježđe koje vječno izlijeva nektar iz svog vrča.

Ribe: Spas Afrodite i Erosa

Posljednji znak, ribe, također je povezan s bijegom od monstruoznog Tifona. Kada je ovo stvorenje napalo bogove, božica ljubavi Afrodita i njezin sin Eros našli su se u opasnosti.

Kako bi pobjegli, skočili su u rijeku Eufrat i pretvorili se u dvije ribe. Da se u vrtlogu vode ne bi razdvojili, povezali su se vrpcom. U spomen na njihovo snalažljivo spasenje, na nebu je stvoreno zviježđe dviju povezanih riba.