Hajdukov junak otkrio što se događalo u avionu: 'Nije se ni spavalo, bilo je suza i smijeha'

Michele Šego u novu je sezonu ušao u velikom stilu. Hajdukov napadač bio je jedan od najvažnijih igrača tijekom europskih kvalifikacija, a sa šest pogodaka dao je veliki doprinos rezultatu koji se na Poljudu čekao čak 16 godina.

Nakon velikog uspjeha u Poljskoj i emotivnog povratka u Split, Šego je za RTL Danas razgovarao s Donnom Dianom Prćić te otkrio kako su izgledali dani nakon utakmice koja će se dugo pamtiti među hajdukovcima.

Mikele, čestitke još jednom. Jesu li se slegnuli dojmovi nakon velikog podviga u Poljskoj, a jučer je ovdje na Poljudu bila totalna ludnica?

'Pa jesu, nakon svega, nakon dva dana. Baš smo se i potrošili nakon zadnjeg sučevog zvižduka. Emocije, suze i smijeh, tako da nije se ni spavalo baš, pogotovo onda još i jučer nakon ovoga dočeka.'

Šest pogodaka u europskim kvalifikacijama. Evo da nam kažete koliko ste gladni?

'Pa nakon svakog gola još gladniji, tako da, evo, sad ide malo pauza od Europe, nekih mjesec i pol dana. Sad je full fokus na HNL-u i ja ću osobno tu pokušati biti što bolji. Bitno je da mi pobjeđujemo, tako da nije bitno tko će zabiti gol. Kažem, bitno je da ekipa pobjeđuje.'

Koliko vam je značilo to što ste znali da možete ispisati povijest tim ulaskom u Europu?

'Znali smo da možemo, eto, ispisati povijest tim ulaskom i to smo pričali skoro svaku utakmicu u kvalifikacijama, da nam bude jedna motivacija. Pogotovo kad smo primili taj gol u 88. minuti, međusobno smo govorili: „Sjetite se svih razgovora, što smo pričali i svega što nam je prolazilo kroz glavu.“ Evo, sad se isplatilo i Bogu hvala na tome.'

Čuli smo da ste tijekom leta na papiriću doznali protivnike. Evo da nam kažete kako je to izgledalo tijekom putovanja prema Splitu i kojoj utakmici se najviše veselite?

'Pa eto, kad smo već bili blizu Splita, mislim da je kapetan ili ne znam više tko čitao ekipe koje smo izvukli i ništa, nakon svake ekipe samo je bilo ono slavlje i to je to. A utakmica kojoj se najviše veselim je možda Ajax. Ipak je najzvučnije ime, bit će tu na Poljudu i mislim da će to biti baš jedan spektakl.'

Dosta ste sada i motivirani. Koliko se onda može napraviti i u prvenstvu?

'Pa može puno, jer kad smo rotirali protiv Osijeka, to smo već naglasili, stvarno smo svi bili kao jedno, i igrači na klupi i na terenu. Svi smo skupa slavili golove i mislim da je to jedan put na kojemu se treba graditi generalno i Hajduk i za budućnost, da budemo svi kao jedno. Pogotovo s ovom našom publikom, koja je jedna ogromna energija. Mislim da skupa stvarno možemo puno napraviti. Normalno, doći će i porazi i sve to, ali ako smo podrška jedan drugome, mislim da stvarno možemo puno napraviti.'