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Hrvatska tekvondašica osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska tekvondašica osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu
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Foto: Screenshot/Instagram (Hrvatski Taekwondo Savez)

Ovo je ujedno deseta medalja hrvatskih tekvondo boraca u kontinuitetu na posljednja tri velika međunarodna natjecanja

29.8.2026.
14:54
Hina
Screenshot/Instagram (Hrvatski Taekwondo Savez)
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Ozana Radić, članica zagrebačkog Championa, osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu za žene u tekvondou koje se održava u Taiyuanu u Kini, čime je hrvatskom tekvondou donijela još jedno veliko odličje s najvećih međunarodnih natjecanja.

Radić je na putu do svjetske bronce ostvarila četiri uzastopne pobjede. U prvom kolu svladala je Španjolku Almu Mariju Perez rezultatom 2:1, nakon čega je bila bolja od Japanke Yuzuho Katoh 2:0 te Uzbekistanke Laylo Kashanove također rezultatom 2:0. U četvrtfinalu je s uvjerljivih 2:0 pobijedila Chin Yun Chiang iz Kineskog Tajpeha i osigurala mjesto u polufinalu te najmanje brončanu medalju.

U borbi za finale Radić se susrela s Kineskinjom Ju Zuo. Nakon neizvjesne borbe kineska predstavnica slavila je rezultatom 2:1, čime je Ozana završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu s brončanom medaljom.

Ovo je ujedno deseta medalja hrvatskih tekvondo boraca u kontinuitetu na posljednja tri velika međunarodna natjecanja. Na Europskom prvenstvu u Münchenu osvojene su četiri medalje – Nika Karabatić srebro te Ivan Šapina, Leon Hrgota i Marko Golubić bronce. Uslijedilo je pet medalja na Mediteranskim igrama u Tarantu, gdje su srebra osvojili Josip Teskera, Sofija Hinić i Ivan Šapina, a bronce Marko Golubić i Leon Hrgota. Niz velikih rezultata sada je nastavila Ozana Radić osvajanjem brončane medalje na Svjetskom prvenstvu za žene u Taiyuanu.

Taekwondo
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