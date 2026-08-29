Pitali smo vas biste li češće putovali vlakom, odgovori su jasni: 'Naravno, ali...'

Dok Austrijanci danas od Graza do Klagenfurta vlakom stižu za svega 41 minutu, putovanja željeznicom u Hrvatskoj na nekim relacijama i dalje traju satima. Do Splita se iz Zagreba, primjerice, putuje sedam, a ponekad i osam sati.

Austrija je novu prugu između Graza i Klagenfurta gradila gotovo 30 godina, a projekt vrijedan oko šest milijardi eura skratio je putovanje koje je prije trajalo gotovo tri sata na svega četrdesetak minuta.

Hrvatsku u idućem desetljeću također očekuju velika ulaganja u željezničku infrastrukturu, vrijedna oko šest milijardi eura.

Brža putovanja, više linija i bolja povezanost mogli bi vlak učiniti znatno privlačnijom alternativom automobilu i autobusu.

'Biste li češće putovali vlakom da vožnje traju kraće?'

Upravo zato na Facebook stranici Net.hr-a pitali smo čitatelje: "Biste li češće putovali vlakom da vožnje traju kraće?"

Sudeći prema komentarima, mnogima vlak odgovara upravo zbog udobnosti i mogućnosti da tijekom putovanja ne moraju razmišljati o vožnji.

"Naravno, sjedneš, bez brige i pameti i voziš se", napisala je Tatjana Sarić.

Slično razmišlja Branka Babić: "Bih. Vlak je najudobnije prijevozno sredstvo."

Sabina Bosanac prisjetila se prošlogodišnjeg putovanja prema Splitu koje joj je ostalo u dobrom sjećanju.

"Apsolutno da. Putovali smo prošle godine prema Splitu i bilo je savršeno. Više komocije i mjesta nego u autobusu", napisala je.

Helena Škreblin kaže da se vlakom već često vozi, ali dodaje: "Do Splita bi trebalo ljeti biti više linija." Žaklina Fištrek pak smatra da bi bolja povezanost privukla više putnika.

"Treba vratiti ukinute linije, dodati nove, tj. napraviti bolju povezanost. Vjerujem da bi puno ljudi više putovalo", napisala je.

Duga putovanja mnoge odbijaju

Drugima je upravo vrijeme provedeno na putu glavni razlog zbog kojeg vlak danas rijetko koriste.

"Jako volim vožnju vlakom, ali se ne vozim upravo zato jer vožnja traje predugo", napisala je Tereza Gičevski.

Vlatko Matanović kaže da bi puno češće putovao vlakom umjesto automobilom kada bi Hrvatska imala željeznice poput razvijenijih zemalja, dok Željka Čulik Celinšćak poručuje: "Naravno da da. Uvijek bih izabrala vlak ispred autobusa da imamo brže vlakove."

Vesna Tomić kao primjer navodi put do Varaždina. "Lijepo bi bilo otići do Varaždina na Špancir, ali vožnja traje četiri sata vlakom", napisala je.

Stjepan Kovaček vlak koristi i sada, osobito kada ide u centar grada, a dodaje: "Možda ga ubuduće iskoristim za jednodnevni izlet na more."

Tomislav Dabrijević, pak, kaže da se vlakom vozi prvenstveno zato što mu je putovanje besplatno. "Putujem samo jer mi je besplatno, inače nikada. Stalno neki radovi, a putovanja sve duža i duža", napisao je.

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