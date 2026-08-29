Ovo je vlasnik zadarskog kafića koji je noćas poginuo u nesreći, bio je humanitarac: 'Zmajo naš...'

U teškoj prometnoj nesreći koja se noćas dogodila na području Vodica poginuo je 52-godišnji vozač taksija. Zadarski list neslužbeno prenosi da je riječ o Zlatku Plazonjiću, vlasniku kultnog zadarskog D8 Rock Cafea i dugogodišnjem dopredsjedniku Moto Kluba Beštije.

Prema pisanju lokalnog portala, Plazonjić je u trenutku nesreće upravljao taksi vozilom. Vijest o njegovom odlasku odjeknula je u bajkerskoj zajednici i među gostima kafića.

Zadarski navodi kako za njih nije bio samo vlasnik kafića, nego i domaćin te jedan od ljudi koji su godinama održavali na životu zadarsku rock scenu.

Kao dopredsjednik Moto kluba Beštije sudjelovao je u brojnim humanitarnim akcijama, od prikupljanja pomoći za bolesnu djecu i obitelji u potrebi do dugogodišnjeg darivanja mališana iz Dječjeg vrtića Latica. Beštije su pomagale i pri selidbama vrtića, posjećivale skloništa za napuštene životinje i promicale njihovo udomljavanje, a Plazonjić je i sam udomio više životinja.

Tuga u moto klubu

Moto klub Beštije također se oprostio od njega na društvenim mrežama. Jedan od članova je na Facebooku poručio: "Napisati bilo što u ovom trenu je teško! Prazna je duša, izgubili smo čovika, brata, prijatelja, ljudinu. Zmajo naš jedan i jedini neponovljivi".

Šibensko-kninska policija ranije je izvijestila o nesreći koja se oko 1.35 sati ujutro dogodila na državnoj cesti D8 u Pirovcu.

Prema informacijama policije, nesreću je uzrokovao 34-godišnji vozač koji je pijan pretjecao više vozila preko pune crte.

Tijekom pretjecanja ugrozio je vozilo iz suprotnog smjera pa je, pokušavajući izbjeći sudar, naglo skrenuo udesno. Zatim je prednjim dijelom auta udario u stražnji dio drugog vozila kojim je upravljao 53-godišnjak.

Drugo vozilo je od siline udara izletjelo s ceste i udarilo u metalni stup javne rasvjete.

Automobil kojim je upravljao 34-godišnjak nakon prvog sudara nastavio se zanositi te je prešao na suprotnu prometnu traku, gdje je prednjim dijelom udario u bočnu stranu auta šibenskih registracija kojim je upravljao 18-godišnjak.

Vozač (34) je nakon nesreće prevezen u šibensku Opću bolnicu.