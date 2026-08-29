Vini Jurčić puca iz pištolja i barata lisicama, a nama je otkrila i u čemu je neočekivano dobra

Vini Jurčić (31) pred kamerama je praktički odrasla, no čini se da joj upravo sada stiže jedna od onih uloga koje mogu označiti sasvim novo poglavlje karijere. U RTL-ovim 'Specijalistima Zagreb' gledat ćemo je kao policijsku inspektoricu Anu Kirin, smirenu, racionalnu i suzdržanu ženu koja emocije ne pokazuje lako. Privatno je, priznaje Vini, ipak nešto drukčija. Emotivna je, intuitivna i u sebi ima onaj „unutarnji živac“ zbog kojeg teško može ostati potpuno mirna, ali s Anom dijeli upornost, predanost poslu i osjećaj za ljude.

Uloga Ane Kirin za Vini je donijela i neke sasvim nove izazove, ali i priliku da se pokaže u izdanju u kakvom je publika dosad nije imala priliku gledati. Iza ozbiljne inspektorice, međutim, krije se glumica koja privatno život doživljava puno nježnije, znatiželjnije i spontanije. U razgovoru za Net.hr otkrila je koliko se pronalazi u svojoj novoj junakinji, što joj je ova uloga donijela, kako izgleda život kada se kamere ugase i postoji li nešto što još uvijek sanja odigrati.

Foto: RTL

U 'Specijalistima Zagreb' gledat ćemo vas kao policijsku inspektoricu Anu Kirin. Ana djeluje vrlo smireno i staloženo. Koliko ste joj vi privatno slični?

Dosta se, kao i Ana, u životu vodim logikom i intuicijom, ali imam u sebi neki unutarnji živac koji me tjera da sve radim u skladu s tim pa ne bih za sebe rekla da sam baš skroz staložena i smirena. Definitivno se pronalazim u njezinoj upornosti i tome koliko joj je stalo do ljudi i posla koji radi. Ana, zbog prirode svog posla, baš ne pokazuje emocije, dok sam ja jako emotivno transparentna. Ipak, zbog prirode svog posla znam svoje privatne emocije transmutirati u stvaralačku svrhu, a to je dosta ljekovito i jedan od razloga zašto svoj posao toliko obožavam.

Prije snimanja prošli ste policijsku obuku i prvi put pucali iz pištolja, i to vrlo uspješno. Sad kad znate pucati, stavljati lisice i privoditi osumnjičene, biste li se usudili barem na jedan dan zamijeniti glumu pravim policijskim poslom?

Na jedan dan možda bih se i usudila, čisto da vidim kako to stvarno izgleda, ali mislim da bih se vrlo brzo poželjela vratiti na set. Obuka mi je bila jako zanimljiva i stvarno sam uživala u učenju svih tih stvari koje mi inače nisu dio svakodnevice. Ali jedno je naučiti kako nešto napraviti za potrebe snimanja, a sasvim drugo nositi odgovornost koju pravi policajci imaju svaki dan. S vremenom bih sigurno na život počela gledati drugačije, a nisam sigurna koliko bi mi se to svidjelo.

Foto: RTL

Kakva je atmosfera na setu 'Specijalista Zagreb'? S kim ste se od kolega posebno povezali i tko vas najčešće nasmijava između scena?

Bez ikakvog pretjerivanja mogu reći da je atmosfera na setu stvarno odlična i mislim da se to osjeti čim dođete među ekipu. Puno vremena provodimo zajedno, svima nam je jako stalo i super surađujemo. Jako sam sretna zbog toga, a ono što me posebno veseli i zbog čega svaki dan s veseljem odlazim na snimanje su moji predragi i preduhoviti dečki.

Baš se jako puno smijemo i nasmijavamo, i između scena, ali sad se već toliko poznajemo da znamo puknuti od smijeha i tijekom scena, samo na međusobni pogled. Onda malo prodišemo pa dalje. Obožavam te slatke momente.

Foto: Maja Bota Strbe

Ovo vam je dosad najveća televizijska uloga. Osjećate li zbog toga veći pritisak ili ste s godinama naučili manje razmišljati o tome kako će vas publika doživjeti?

Ne osjećam, jer sam odgovorna i uvijek se trudim svoj dio posla odraditi najbolje što mogu, uživam radeći tako. Bavim se tekstom, ulogom, odnosima, igrom, pratim svoju intuiciju i tu moja kontrola staje. Na to kako će se sve na kraju finiširati ili kako će cijeli projekt doživjeti publika stvarno ne mogu utjecati pa na to više gledam sa zanimanjem i učim iz svakog iskustva, ali se ne opterećujem.

Mogu samo reći da ima projekata u kojima ti na kraju procesa bude jedino bitno da izvučeš živu glavu i da ti budeš doživljen okej, ali za mene ovo nije taj projekt. Voljela bih da publika zavoli našu seriju i sve naše likove, da živi s nama kroz naš rad.

Glumite od vrlo ranog djetinjstva. Sjećate li se trenutka kada ste shvatili da gluma više nije samo dječja igra, nego posao kojim se stvarno želite baviti?

Mislim da se to nije dogodilo u jednom konkretnom trenutku. Gluma je toliko rano ušla u moj život da sam nekako odrastala zajedno s njom. U početku je sve bilo potpuno prirodno i zabavno, a onda sam s vremenom shvatila koliko zapravo ne mogu zamisliti da radim nešto drugo. Valjda je to bio znak da više nije riječ samo o dječjoj igri, nego o nečemu što je stvarno postalo dio mene.

Foto: Maja Bota Strbe

Da se nikada niste počeli baviti glumom, postoji li neki drugi posao u kojem se danas možete zamisliti?

Bavila bih se produkt dizajnom ili dizajnom interijera.

Kad biste danas mogli sjesti pokraj male Vini koja je tek počinjala glumiti, što biste joj rekli?

Radije bih pozvala malu Vini da ona meni nešto kaže.

Postoji li nešto u čemu ste potpuno neočekivano dobri, a ljudi to o vama vjerojatno ne bi pogodili?

Ja sam zlatni prst za pronalazak nekretnina.

Kakva je Vini kada se kamere ugase i napokon ima potpuno slobodan dan - gdje bismo vas najčešće pronašli?

Volim malo biti sama, volim šetati, otići s dečkom ili obitelji na tenis. Jako volim jesti pa me ručak u restoranu ili kuhana papica doma jako vesele. Obožavam izlete u Sloveniju ili Trst, filmove ujutro uz doručak...

I uvijek, ali baš uvijek, imam neki svoj projekt na kojem radim i kojem se jako veselim - nešto izrađujem, restauriram ili stvaram.

Foto: Maja Bota Strbe

Postoji li uloga koju potajno priželjkujete - negativka, povijesni lik, romantična junakinja, akcijska heroina… nešto zbog čega biste bez puno razmišljanja odmah rekli 'da'?

Volim kad me uloga odvede negdje gdje još nisam bila i zato mi je teško izdvojiti samo jedan tip lika. Nakon Ane i svega što sam kroz nju naučila, definitivno me još više privlače žanrovski drugačije uloge i likovi koji od mene traže nešto potpuno novo.

Negativke su, recimo, jako zabavne za igrati i dugo već nisam radila nešto takvo. San mi je snimiti ulogu plesačice latinoameričkih i standardnih plesova. Jako volim periode i mislim da se licem odlično uklapam u takve projekte.

Generalno, mislim da bih najbrže rekla „da“ svakoj ulozi koja me malo uplaši, a istovremeno jako zanima.

'Specijaliste Zagreb', prvu RTL-ovu kriminalističku seriju, gledatelji mogu pratiti od 7. rujna, ponedjeljkom na RTL-u i platformi Voyo.