Odrasla je pred očima gledatelja, a sada tumači glavnu ulogu u RTL-ovim 'Specijalistima Zagreb'

Talentirana 31-godišnja Vini Jurčić (31) jedna je od onih glumačkih zvijezda koju su gledatelji iz prve ruke mogli pratiti kako odrasta pred njihovim očima, tumačeći različite uloge na kazališnim daskama i pred malim ekranima još od najranijeg djetinjstva. Naime, već sa šest godina postala je dio Zagrebačkog kazališta mladih i dobila priliku raditi s velikim profesionalcima, a projekti su se samo nizali.

Danas je Vini priznata glumica i spisateljica, koja se postupno profilirala kao jedna od najuvjerljivijih umjetnica svoje generacije u hrvatskom filmu i na televiziji, a poznata je po ulogama u trileru 'Božji gnjev' (2024.), seriji 'Dnevnik velikog Perice' (2021.) te međunarodnoj koprodukciji, drami 'Between Us' (2025.). Uz to, glumila je na pozornicama kazališta Gavella i Komedija, Žar ptice, Histriona i Dubrovačkih ljetnih igara. Od 2023. godine vanjska je suradnica na Katedri scenskoga pokreta na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Foto: Maja Bota Strbe

Njezin profesionalni put, ističe, nikad nije bio upitan jer dobro je znala gdje se vidi.

„Gluma je oduvijek bila jedini put, to je put moje duše. Iskreno, nisam se nikad poželjela baviti drugim poslom, nego samo mijenjati medije i žanrove unutar svog poziva, to me jako veseli i donosi to predivno šarenilo koje volim“, priča Vini sa smiješkom i dodaje, „Jedna od stvari koje sam rano naučila je da ovom poslu moraš biti posebno predan. Često sam radi predstava preskakala školske izlete, rođendane i ostalo… Kasnije u životu naučiš balansirati privatni život i karijeru, ali ako stvarno želiš stalno ići dalje i napredovati, ipak moraš žrtvovati neki komfor odmora i privatnih druženja i uvijek nešto kombiniraš da bi sve stigao. A baš neka prva velika lekcija koju sam naučila bila je situacija prije 15-ak godina u kojoj sam shvatila da kad si fokusiran na problem, tupiš po tome danima, lupaš glavom o zid, a tek kad se odmakneš od zida vidiš koliko je na njemu lijepa slika koja će ti dati odgovor. Rješenja se dogode kad si opušten i kad te zabavlja njihovo rješavanje. Kao i kod naših inspektora. Uvijek treba u svemu gledati širu sliku, to je u mojem poslu izuzetno važno, ali primjenjivo je na apsolutno sve.“

Foto: Maja Bota Strbe

Njezina sposobnost da složenim ženskim likovima podari dubinu i inteligenciju učinila ju je jednom od trenutno najtraženijih mladih glumica u zemlji, a upravo će to prikazati i u seriji 'Specijalisti Zagreb'. Vini tumači Anu Kirin, 36-godišnju inspektoricu i zamjenicu glavnog inspektora. Emocionalno je uporište i moralni autoritet tima, smirena i strpljiva te se oslanja na empatiju i svoje diplomatske vještine. Kao takva često posreduje između muških kolega i sposobna je doprijeti do svjedoka i osumnjičenih na način na koji ostali često nisu. Njezin najveći izazov je dokazati kako autoritet može u isto vrijeme biti i empatičan i čvrst.

Uloga inspektorice Ane za Vini je najveća televizijska uloga dosad, no tom se izazovu itekako veseli. Na setu se, kaže, radi punom parom, no svi se trude proizvesti autentičan i uvjerljiv proizvod koji će gledatelji zavoljeti na prvu.

Foto: Maja Bota Strbe

„Dugo sam priželjkivala dati život jednoj ulozi koja ima svoj lijepi i dugi kontinuitet, jer mi to daje priliku da mjesecima gradim isti lik kroz različite životne situacije, da se detaljno bavim psihologijom karaktera - kako razmišlja, reagira, nosi se s izazovima i donosi odluke. Ne volim općenitosti pa uvijek nastojim sve maksimalno konkretizirati. Posebno me veseli promatrati kako se Ana s vremenom razvija i kako joj se polako kristaliziraju boja, miris, ritam i način razmišljanja. Obožavam snimati pa mi je svaki odlazak na set veliko veselje, a televizija donosi i jednu posebnu vidljivost koja glumcu otvara nove mogućnosti“, naglašava.

'Specijalisti Zagreb', prva RTL-ova kriminalistička serija, gledatelje će uvesti u intrigantan svijet policijskih istražitelja i složenih slučajeva sa zagrebačkih ulica, svijet pravde, zločina, različitih generacija i svjetonazora, ali i kompleksnih ljudskih odnosa i emocija. Svaka epizoda serije donosi zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom, od početka do kraja. U fokusu radnje četiri su policijska inspektora posve različitih osobnosti, čiji se odnosi i osobne priče razvijaju tijekom sezone. U glavnim ulogama, uz Vini Jurčić, tu su Peđa Gvozdić, Toni Gojanović i Ivan Barišić.

A kako izgleda kad se Vini Jurčić transformira u inteligentnu i empatičnu višu inspektoricu, gledatelji će doznati od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.