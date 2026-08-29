Totalni kaos na A1! Četvero ozlijeđenih u naletu auta na cestare. 'Neki voze u suprotnom smjeru'

Zbog prometne nesreće zatvorena je autocesta A1 između čvora Sveti Rok i čvora Gospić u smjeru Zagreba, a kolona je trenutačno duga oko četiri kilometara.

Nesreća se dogodila oko 15.30 sati kada je osobni automobil naletio na ophodarsko vozilo, pišu 24sata.

Četiri su osobe ozlijeđene, a više informacija bit će dostupno nakon završetka očevida.

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Kaos na autocesti

Još jedna kolona od tri kilometra stvorila se i zbog kvara automobila u tunelu Sveti rok.

"Vozili smo se od Masleničkog mosta do tunela Sveti Rok i zapeli smo u koloni, u tunelu je bila otvorena samo jedna traka, a onda je opet nastala kolona kod čvora Gornja Ploča, pravi kaos. Projurile su policija i hitna", rekla je čitateljica za 24sata.

Osim nesreće i kvara, dodatne su probleme na putu stvarali i nesavjesni vozači.

"Ovo je neviđeno. Prvo je auto mađarskih registarskih oznaka parkirao u zaustavnu traku i blokirao put vučnoj službi. Potom su ljudi počeli izlaziti iz auta, a onda potpuni kaos. Ljudi su počeli okretati aute i voziti natrag prema Dalmaciji! Počeli su na autocesti voziti u suprotnom smjeru", ispričala je čitateljica za Nacional.hr.

Kazna za vožnju u suprotnom smjeru na autocesti iznosi od 1.320 do 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, uz 5 do 6 negativnih prekršajnih bodova i zabranu upravljanja vozilom do 12 mjeseci.