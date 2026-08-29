Muškarac (57) teško ozlijeđen u lovu kod Gračaca: Policija istražuje slučaj

U subotu nešto iza 1 sat u noći, zadarska policija zaprimila je dojavu o teškom ranjavanju muškarca tijekom lova na području mjesta Begluci pokraj Gračaca.

U incidentu je teško ozlijeđen 57-godišnji hrvatski državljanin. Zbog zadobivenih ozljeda hitno je prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Policijski službenici odmah su izašli na teren te obavili očevid na mjestu događaja kako bi utvrdili prve tragove i okolnosti pod kojima je došlo do ranjavanja.

Ubrzo nakon prijave, u službene prostorije policije pristupio je 64-godišnji muškarac koji je s ozlijeđenim bio u zajedničkom lovu.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju i okolnosti ovog nesretnog događaja, izvijestili su iz PU zadarske.