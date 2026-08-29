Dvije samohrane majke žive skupa i odgajaju djecu: 'Ne treba nam nikakav muškarac'

Dvije samohrane majke redefiniraju način na koji odgajaju svoju djecu i nadaju se da će njihova priča potaknuti druge da prihvate zajedništvo i preispitaju tradicionalne obiteljske strukture u potrazi za podrškom i srećom.

Bernie Sinclaire, 38-godišnja majka dvoje djece, i Anabelle Gonzalez, 39-godišnja majka jedne djevojčice, borile su se s financijskim izazovima i visokim troškovima stanovanja. Upravo je ta situacija, s kojom se suočavaju mnogi samohrani roditelji, potaknula Bernie da predloži ideju o zajedničkom životu.

U tom su trenutku, kako kaže, već počele dijeliti obveze i funkcionirati kao klasična obitelj. Za nju je to bio korak prema ostvarenju životnog sna o životu u takozvanoj komuni za majke (eng. "Mommune") - zajednici žena koje zajedno odgajaju svoju djecu.

Dugogodišnji san postao je stvarnost

"Ideja o zajedničkom životu i suradnji s drugim ženama dugo je bila moj san", objašnjava Sinclaire, majka sinova Nica (9) i Marcosa (5). "Sve je počelo još u tinejdžerskim danima, a razvilo se dalje kada sam na studiju proučavala matrijarhalna društva i ljudska prava. Ta se vizija u potpunosti učvrstila nakon što sam postala majka."

Dok je Sinclaire već bila potpuno predana ideji, Anabelle, majka sedmogodišnje Sophije, u početku nije bila spremna na takav korak. U to je vrijeme bila u vezi koja se nije uklapala u predloženi aranžman.

Međutim, nakon prekida te veze, Gonzalez se s kćeri preselila u dvosobni stan svoje prijateljice. Ono što je započelo kao privremeno rješenje, ubrzo se razvilo u zajedničku odluku da se u potpunosti posvete zajedničkom životu i pronađu novi, veći dom za sve njih.

"Iako je to bila pomalo dramatična tranzicija - s jedne odrasle osobe i dvoje djece prešli smo na peteročlanu ekipu - teret majčinstva odmah je postao lakši", kaže Sinclaire. "Bila sam tako sretna. Osjećaj je bio kao da svaku večer imate pidžama party s najboljom prijateljicom, i to u razdoblju koje je inače bilo jako teško. Čak i usred prilagodbe, osjetila sam trenutačno olakšanje i radost."

Jedno kućanstvo, jedna obitelj od petero članova

Otkako su se službeno posvetile svojoj "komuni", Sinclaire kaže da je njihov put bio "stvarno gladak". Iako je bilo uspona i padova, posebno kada je riječ o roditeljskim odlukama, ove dvije žene ne bi ništa mijenjale.

"Anabelle i ja komuniciramo otvoreno, a nemamo onaj sloj seksa i romantike koji često može zakomplicirati odnos. Ta prepreka jednostavno ne postoji", objašnjava Sinclaire za časopis People.

"Vodile smo teške razgovore o roditeljstvu i kako se nositi s dječjim svađama, ali na kraju dana, naš je odnos čvrst. Iskreno uživamo u zajedničkom životu i odgoju naše djece."

Sinclaire i Gonzalez svoje kućanstvo smatraju jednom obitelji od petero članova. Sve, od hrane koju kuhaju do obiteljskih rutina, rade imajući na umu cijelu grupu.

Ako se djeca posvađaju, dogovaraju se trebaju li im dati prostora, postaviti granice ili ih usmjeriti natrag u igru. Ipak, ako dijete ima individualnu potrebu, poput problema s domaćom zadaćom, tada roditelj tog djeteta preuzima odgovornost za razgovor.

Podrška koja mijenja sve

U novom životnom aranžmanu, obje su majke primijetile pozitivnu promjenu kod svoje djece. Svako je dijete dobilo priliku rasti i razvijati se, zadržavajući pritom svoju dječju zaigranost. No, najveća je promjena vidljiva kod samih majki.

"'Komuna' pruža ogromnu podršku u kućanskim poslovima i nudi mi emocionalnu potporu u sigurnom okruženju bez stresa, što znači da mogu biti bolja majka svojim sinovima", kaže Sinclaire.

Njihov model izravan je odgovor na izazove s kojima se suočavaju samohrane majke diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, gdje su financijska nesigurnost, balansiranje između posla i roditeljskih obveza bez partnerove podrške te psihološki teret svakodnevica za mnoge.

Sinclaire se nada da će se njihovo troje djece sjećati svojih majki kao sretnih i ispunjenih osoba koje su se osjećale "podržano, sigurno i cijenjeno u svom domu". Za svoja dva dječaka posebno želi da nauče pravo značenje partnerstva.

"Želim da vide kako izgleda ravnopravno partnerstvo i ne mislim da trebaju vidjeti muškarca kako bi to shvatili. To mi je vrlo važno jer ne vjerujem da možete biti potpuno ostvarena odrasla osoba ako ne znate osnovne životne vještine i niste u stanju ravnopravno se brinuti o domu."

'Niste same i ne morate kroz to prolaziti same'

Za Sinclaire i Gonzalez, iskustvo zajedničkog života osjeća se kao blagoslov. Obje kažu da se osjećaju kao da su "pogodile jackpot" i pronašle "ultimativni ključ roditeljstva".

"Iskreno se osjećamo kao da smo dobile na lutriji, kao da smo pronašle ključ sretnog roditeljstva: zajedništvo, bez potrebe za muškarcem", objašnjava Sinclaire. "U tome pronalazimo toliko radosti da se samo smijemo koliko je to nevjerojatno."

Ovo ju je iskustvo naučilo dvije važne lekcije: da su njezini instinkti uvijek ispravni i da je u redu biti ranjiv na svom majčinskom putu. "Moji instinkti su mi govorili da žene štite žene, da se majke brinu za majke i da je sestrinstvo stvarno. Ovo je dokaz snage ženske solidarnosti. Podsjetnik je da nismo same i da ne moramo kroz to prolaziti same", objašnjava.

"Ne moramo slijediti scenarij izgradnje nuklearne obitelji temeljene na romantici ako taj kalup ne funkcionira za vas. U redu je izabrati zajednicu umjesto braka."

Njihova priča nije usamljen slučaj, već dio rastućeg globalnog pokreta u kojem ljudi, suočeni s ekonomskim pritiscima i osjećajem izoliranosti, traže nove oblike suživota. Njihov primjer pokazuje da su žene spremne preuzeti inicijativu i stvoriti vlastita "sela" za odgoj djece, dokazujući da su druge majke vrijedne rizika i da svako dijete zaslužuje osjećaj zajedništva.

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