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SRETNE VIJESTI /

Zaručila se najstarija kći Sylvestera Stallonea, a reakcija zaštitničkog oca govori sve

Zaručila se najstarija kći Sylvestera Stallonea, a reakcija zaštitničkog oca govori sve
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Foto: Jennifer Bloc/imago stock&people/Profimedia

Kći akcijske legende uplovljava u novo životno poglavlje

29.8.2026.
19:28
Hot.hr
Jennifer Bloc/imago stock&people/Profimedia
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U obitelji Stallone ovih dana ima velikog razloga za slavlje. Sophia Stallone, najstarija kći holivudske akcijske legende Sylvestera Stallonea (80), objavila je zaruke sa svojim dečkom Michaelom Sheehanom. Sretnu vijest podijelila je na Instagramu, samo dan nakon što je proslavila svoj okrugli 30. rođendan.

'Zauvijek s mojim najboljim prijateljem'

"Zauvijek s mojim najboljim prijateljem", napisala je Sophia jednostavno uz seriju intimnih, crno-bijelih fotografija koje su zabilježile trenutak prosidbe. Na jednoj, Sheehan kleči na jednom koljenu okružen raskošnim aranžmanom bijelih ruža i svijeća, dok ga Sophia grli.

Na drugoj, zadivljujući dijamantni prsten dolazi u prvi plan dok se par ljubi. Par je kasnije pozirao i na balkonu s pogledom na noćnu panoramu grada, a buduća mladenka ponosno je pokazivala svoj novi nakit. Za ovu posebnu priliku, koja se odigrala na sam njezin rođendan, Sophia je izgledala zapanjujuće u pripijenoj bijeloj mini haljini, dok je Michael odabrao ležernu plavo-sivu košulju i krem hlače.

Otac 'Rocky' oduševljen budućim zetom

Ipak, ono što je mnoge najviše zanimalo jest reakcija njezinog oca, poznatog po izrazito zaštitničkom stavu prema svojim kćerima. Sylvester Stallone nije krio oduševljenje. Na svom Instagram profilu podijelio je fotografije s kćeri i budućim zetom te napisao: "Presretni smo zbog zaruka naše kćeri Sophije i Michaela!".

Njegovo javno odobravanje ima posebnu težinu. Poznato je da svaki muškarac koji želi ući u obitelj Stallone mora proći provjeru kod glave obitelji. U jednom gostovanju u emisiji "Today", na pitanje o ljubavnom životu, Sophia se našalila: "Pa, slobodne smo", na što je otac dobacio: "Nadam se da će postati usidjelice. Radim na tome." Njezine kćeri, Sophia i Sistine, ranije su otkrile kako bi potencijalni udvarači znali jednostavno nestati nakon susreta s holivudskom akcijskom zvijezdom. "On je jednostavno tako strašan", priznala je jednom Sistine.

Test koji je Michael uspješno prošao

Sophia je potvrdila da njezin otac ima gotovo nepogrešiv instinkt. "Zapravo je uvijek u pravu", rekla je o očevim procjenama muškaraca u njihovim životima, dodajući kako vjeruju njegovom sudu. Sestre su čak otkrile anegdotu da im je otac povremeno pisao poruke za prekid veze. "Toplo preporučujem djevojkama da odu do tate i zamole ga da im napiše poruku za prekid, jer muškarci poznaju muškarce", objasnila je Sistine.

Činjenica da je Michael Sheehan od dečka postao zaručnik stoga jasno sugerira da je prošao jedan od najzahtjevnijih testova u Hollywoodu i dobio puno povjerenje budućeg tasta.

Zaručila se najstarija kći Sylvestera Stallonea, a reakcija zaštitničkog oca govori sve
Foto: Amy Sussman/Getty images/Profimedia

Čestitke paru pristižu sa svih strana. Među prvima su se javile Sophijine mlađe sestre. "Moji najdraži ljudi! Plačem! Tako sam sretna, volim vas oboje!", napisala je Sistine (28), dok je Scarlet (24) dodala: "NAJLJEPŠI ZARUČNICI!!!!!!!". 

 

Sylvester StalloneKćiZarukeSistine Stallone
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