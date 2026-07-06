Holivudska legenda puni 80: Nezgoda pri porodu ga je obilježila, a obiteljska tragedija slomila

Sylvester Stallone puni 80. rođendan i životni put ga je od samog početka obilježio borbom, jer su mu na porodu liječnici nehotice presjekli facijalni živac, uzrokujući doživotnu paralizu donje lijeve strane njegova lica. Ta je nezgoda definirala njegov izgled i govor, ali i obilježila djetinjstvo neprekidnim maltretiranjem.

Unatoč teškom startu i godinama siromaštva, Stallone je doživio prekretnicu kada je napisao scenarij za “Rockyja”, za koji su mu producenti ponudili 350.000 dolara. U trenutku kada je u banci imao svega 106 dolara, a supruga Sasha bila trudna, odbio je ponudu jer nije želio prodati priču drugome. Nakon dugih pregovora pristao je glumiti glavnu ulogu za znatno manji honorar.

Ženio se tri puta, a njegovi brakovi bili su obilježeni usponima, prekidima i medijskim skandalima. Prvi brak sa Sashom Czac(75) trajao je od 1974. do 1985. i donio mu dva sina, uključujući Sagea, dok je drugi s Brigitte Nielsen (62) bio kratak i buran. U trećem braku s Jennifer Flavin (57) bilo je više prekida, uključujući i razvod koji je kasnije povučen, ali su zajedno dobili tri kćeri.

Najveći osobni udarac doživio je 2012. godine kada mu je preminuo najstariji sin Sage.