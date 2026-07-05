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LJETNI ĐIR NA SJENJAKU /

Legice zablistale na Sofi: Plavokosa ljepotica u zebrastoj haljini privlačila poglede

Legice zablistale na Sofi: Plavokosa ljepotica u zebrastoj haljini privlačila poglede
Foto: Ivica Benić/SiB.hr
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Središnje igralište uz Šetalište Joze Petovića na Sjenjaku u subotu je ponovno bilo mjesto odlične atmosfere zahvaljujući još jednom izdanju popularnog događanja IN DA SOFA, održanog u sklopu Dana gradske četvrti Novi Grad.

Posjetitelji su uživali u glazbi DJ-a Marushke, napuljskim pizzama, koktelima i opuštenom ljetnom druženju na otvorenom. Za oko fotografa posebno je zapela plavokosa ljepotica u upečatljivoj dugoj haljini zebrastog uzorka, koja nije prošla nezapaženo među brojnim okupljenim legicama i legama.

U našoj galeriji pogledajte kako je bilo na popularnoj Sofi. 

 

Galeriju iz Osijeka donosi SiB.net.hr

5.7.2026.
12:31
Hot.hr
Ivica Benić/SiB.hr
OsijekSjenjak
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