Legice zablistale na Sofi: Plavokosa ljepotica u zebrastoj haljini privlačila poglede

Središnje igralište uz Šetalište Joze Petovića na Sjenjaku u subotu je ponovno bilo mjesto odlične atmosfere zahvaljujući još jednom izdanju popularnog događanja IN DA SOFA, održanog u sklopu Dana gradske četvrti Novi Grad.

Posjetitelji su uživali u glazbi DJ-a Marushke, napuljskim pizzama, koktelima i opuštenom ljetnom druženju na otvorenom. Za oko fotografa posebno je zapela plavokosa ljepotica u upečatljivoj dugoj haljini zebrastog uzorka, koja nije prošla nezapaženo među brojnim okupljenim legicama i legama.

U našoj galeriji pogledajte kako je bilo na popularnoj Sofi.

Galeriju iz Osijeka donosi SiB.net.hr