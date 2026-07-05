Kad stigne ljeto, kraljice bikinija posežu za najmanjim komadima tkanine i pokazuju zavidne figure

Danas se obilježava Svjetski dan bikinija, bezvremenskog ljetnog klasika koji je nezaobilazan dio garderobe brojnih žena diljem svijeta. A kada je riječ o slavnim damama, čini se da vrijedi pravilo - što manje tkanine, to više pažnje. Zvijezde poput Kim Kardashian, Hailey Bieber, Heidi Klum, Brooks Nader i brojnih drugih godina pune naslovnice i društvene mreže fotografijama u minijaturnim bikinijima, pokazujući zavidne figure tijekom odmora na luksuznim destinacijama.

Od klasičnih crnih modela i životinjskih uzoraka do šarenih kompleta i odvažnih krojeva koji jedva prekrivaju tijelo, bikini je za mnoge slavne ljepotice postao mnogo više od kupaćeg kostima. Bilo da uživaju na jahtama, egzotičnim plažama ili uz bazen, njihove fotografije redovito privlače milijune pogleda.