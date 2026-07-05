Ove fotke snimljene su sekundu prije katastrofe: Prizori su istovremeno i smiješni i bolni

Prvo fotografiranje, a zatim potpuni preokret, upravo to se dogodilo na ovim nesvakidašnjim snimkama koje su završile na Redditu i brzo obišle internet. Naizgled obični trenuci, od opuštenih poziranja pa sve do bezazlenih situacija, u sekundi su se pretvorili u prizore kaosa, nezgoda i neočekivanih obrata.

Od ljudi uhvaćenih u nezgodnom padu, do situacija u kojima se u pozadini opasno približio krokodil, ove fotografije prikazuju koliko se brzo sve može promijeniti i koliko je tanka linija između smiješnog i dramatičnog trenutka.

Izdvojili smo 20 najzanimljivijih i najneobičnijih primjera koji su izazvali lavinu reakcija na društvenim mrežama te još jednom dokazali da najbolji ili najgori trenuci često nastanu potpuno neplanirano.