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BILI SU NA TANKOJ LINIJI /

Ove fotke snimljene su sekundu prije katastrofe: Prizori su istovremeno i smiješni i bolni

Ove fotke snimljene su sekundu prije katastrofe: Prizori su istovremeno i smiješni i bolni
Foto: Reddit
Postoje fotografije koje na prvi pogled djeluju potpuno obične, pa čak i bezazlene, a zapravo su nastale svega nekoliko trenutaka prije velikih preokreta, nezgoda ili katastrofa. Uhvaćeni osmijesi, mirne scene i trenuci svakodnevice često se naknadno pretvaraju u snažne podsjetnike na to koliko se sve može promijeniti u sekundi.
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Prvo fotografiranje, a zatim potpuni preokret, upravo to se dogodilo na ovim nesvakidašnjim snimkama koje su završile na Redditu i brzo obišle internet. Naizgled obični trenuci, od opuštenih poziranja pa sve do bezazlenih situacija, u sekundi su se pretvorili u prizore kaosa, nezgoda i neočekivanih obrata.

Od ljudi uhvaćenih u nezgodnom padu, do situacija u kojima se u pozadini opasno približio krokodil, ove fotografije prikazuju koliko se brzo sve može promijeniti i koliko je tanka linija između smiješnog i dramatičnog trenutka.

Izdvojili smo 20 najzanimljivijih i najneobičnijih primjera koji su izazvali lavinu reakcija na društvenim mrežama te još jednom dokazali da najbolji  ili najgori  trenuci često nastanu potpuno neplanirano.

5.7.2026.
7:16
Webcafe.hr
Reddit
FotografijeSnimkePrizoriKatastrofa
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