Iva Majoli i kći Mia među zvijezdama večeri: Pogledajte tko je sve slavio američku neovisnost

U splitskom hotelu Le Méridien Lav u subotu navečer je održana proslava 250. godišnjice američke neovisnosti u organizaciji američke veleposlanice u Hrvatskoj, Nicole McGraw. Proslavi su nazočila brojna poznata domaća imena među kojima su bili i ministar turizma i sporta Tonči Glavina u pratnji supruge Tracey Allison Glavina, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom Matildom, bivša tenisačica Iva Majoli koja je stigla sa suprugom Robertom Callegarijem i kćeri Mijom, arhitekt Ante Vrban te brojni drugi.

U našoj galeriji pogledajte kako je izgledala glamurozna proslava 250 godina neovisnosti SAD-a.