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GLAMUR U SPLITU /

Iva Majoli i kći Mia među zvijezdama večeri: Pogledajte tko je sve slavio američku neovisnost

Iva Majoli i kći Mia među zvijezdama večeri: Pogledajte tko je sve slavio američku neovisnost
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Nicole McGraw s kćeri Elizabeth
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U splitskom hotelu Le Méridien Lav u subotu navečer je održana proslava 250. godišnjice američke neovisnosti u organizaciji američke veleposlanice u Hrvatskoj, Nicole McGraw. Proslavi su nazočila brojna poznata domaća imena među kojima su bili i ministar turizma i sporta Tonči Glavina u pratnji supruge Tracey Allison Glavina, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom Matildom, bivša tenisačica Iva Majoli koja je stigla sa suprugom Robertom Callegarijem i kćeri Mijom, arhitekt Ante Vrban te brojni drugi. 

U našoj galeriji pogledajte kako je izgledala glamurozna proslava 250 godina neovisnosti SAD-a. 

5.7.2026.
8:48
Hot.hr
Ivo Cagalj/PIXSELL
Nicole McgrawIva MajoliTomislav ŠutaTonči Glavina
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