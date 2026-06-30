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SAMOZATAJNA TRACEY /

Tko je lijepa supruga Tončija Glavine? Zbog ljubavi napustila SAD i preselila u Dalmaciju

Tko je lijepa supruga Tončija Glavine? Zbog ljubavi napustila SAD i preselila u Dalmaciju
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina (45) ovih je dana uživao u ljetnoj atmosferi na ovogodišnjim „Melodijama Jadrana“, a posebnu pažnju privukla je njegova supruga Tracey Allison, samozatajna Amerikanka koja je zbog ljubavi prema hrvatskom političaru napustila sunčanu Kaliforniju i život nastavila u Dalmaciji.
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Tracey Allison, supruga ministra turizma i sporta Tončija Glavine (45), rijetko se pojavljuje u javnosti, no svojim elegantnim izdanjem na Melodijama Jadrana privukla je brojne poglede. Amerikanka iz San Diega zbog ljubavi je napustila Kaliforniju i preselila se u Dalmaciju, gdje već godinama gradi miran obiteljski život sa suprugom. U galeriji pogledajte kako izgleda samozatajna ljepotica koja je osvojila srce hrvatskog ministra.

30.6.2026.
7:07
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Tonči GlavinaMelodije Jadrana
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