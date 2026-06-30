Tko je lijepa supruga Tončija Glavine? Zbog ljubavi napustila SAD i preselila u Dalmaciju

Tracey Allison, supruga ministra turizma i sporta Tončija Glavine (45), rijetko se pojavljuje u javnosti, no svojim elegantnim izdanjem na Melodijama Jadrana privukla je brojne poglede. Amerikanka iz San Diega zbog ljubavi je napustila Kaliforniju i preselila se u Dalmaciju, gdje već godinama gradi miran obiteljski život sa suprugom. U galeriji pogledajte kako izgleda samozatajna ljepotica koja je osvojila srce hrvatskog ministra.