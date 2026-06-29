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UPEČATLJIVA DAMA /

Tko je sve uživao uz Dravu? Pažnju privukla zgodna plavuša u kratkom traper kombinezonu

Tko je sve uživao uz Dravu? Pažnju privukla zgodna plavuša u kratkom traper kombinezonu
Foto: Marijan Kovač
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Visoke temperature i sunčano vrijeme ponovno su privukli brojne Međimurce u Marinu Prelog, omiljeno mjesto za odmor, rekreaciju i druženje uz Dravu. 

Dok su jedni uživali u laganoj šetnji uz rijeku, drugi su se odlučili za vožnju biciklom, ispijanje kave u ugodnom društvu ili jednostavno upijanje ljetnog sunca. Bilo je i onih koji su osvježenje potražili kupanjem u Dravi, koristeći svaki trenutak za bijeg od svakodnevnih obaveza.

U mnoštvu raspoloženih posjetitelja posebnu pažnju privukla je zgodna plavuša u kratkom traper kombinezonu, koja nije prošla nezapaženo te je dodatno upotpunila pravi ljetni ugođaj na popularnoj preloškoj destinaciji.

Osmijeha, dobre volje i pozitivne energije nije nedostajalo, a Marina Prelog još je jednom potvrdila status jednog od najomiljenijih okupljališta tijekom toplih ljetnih dana. Pogledajte tko je sve uživao u druženju uz Dravu.

Galeriju iz Marine Prelog donosi eMedjimurje.net.hr

29.6.2026.
16:38
Hot.hr
Marijan Kovač
Marina PrelogPaparazzi
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