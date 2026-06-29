Možete li prepoznati Vatrene iza ovih dječačkih lica iz školskih klupa? Neće vam biti lako

Školska godina možda je završila, a ljetni praznici u punom su jeku, no to nas nije spriječilo da na trenutak vratimo vrijeme unatrag i zamislimo hrvatske nogometne reprezentativce u školskim klupama.

Uz pomoć umjetne inteligencije, odnosno ChatGPT-a, nastale su ilustracije koje prikazuju kako bi naši Vatreni mogli izgledati kao učenici osnovne škole.

Neki su prepoznatljivi već na prvi pogled, dok će vas drugi itekako natjerati da dobro razmislite prije nego što pogodite o kome je riječ. Možete li prepoznati sve Vatrene ili će vas neka lica potpuno iznenaditi? Provjerite koliko dobro poznajete hrvatske nogometne zvijezde.