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Možete li prepoznati Vatrene iza ovih dječačkih lica iz školskih klupa? Neće vam biti lako

Možete li prepoznati Vatrene iza ovih dječačkih lica iz školskih klupa? Neće vam biti lako
Foto: ChatGPT
U tijeku je Svjetsko prvenstvo u nogometu, a nogometna euforija ponovno je zavladala Hrvatskom. Nakon velike subotnje pobjede protiv Gane rezultatom 2:1, naši su Vatreni osigurali prolazak skupine i nastavili svoj put prema novim sportskim uspjesima. No, ovoga puta odlučili smo ih zamisliti u potpuno drugačijem izdanju - daleko od stadiona, navijačkih tribina i velikih utakmica. Kako bi izgledali hrvatski reprezentativci da su ponovno dječaci, i to u školskim klupama? Umjesto kopački i dresa, tu su bilježnice, olovke i školska torba, ali prepoznatljivi pogledi i karakter ostaju isti. Pogledajte ove simpatične fotografije i pokušajte pogoditi koji se Vatreni skrivaju iza dječačkih lica. Koliko ih možete prepoznati na prvi pogled?
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Školska godina možda je završila, a ljetni praznici u punom su jeku, no to nas nije spriječilo da na trenutak vratimo vrijeme unatrag i zamislimo hrvatske nogometne reprezentativce u školskim klupama.

Uz pomoć umjetne inteligencije, odnosno ChatGPT-a, nastale su ilustracije koje prikazuju kako bi naši Vatreni mogli izgledati kao učenici osnovne škole.

Neki su prepoznatljivi već na prvi pogled, dok će vas drugi itekako natjerati da dobro razmislite prije nego što pogodite o kome je riječ. Možete li prepoznati sve Vatrene ili će vas neka lica potpuno iznenaditi? Provjerite koliko dobro poznajete hrvatske nogometne zvijezde.

29.6.2026.
18:37
Webcafe.hr
ChatGPT
HrvatskaVatreniNogometašiKviz
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