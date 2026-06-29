FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STVARAJU SE KOLONE /

Krš i lom na A3: Šleper probio zaštitnu ogradu i blokirao oba smjera, vozi se zaustavnim trakom

Krš i lom na A3: Šleper probio zaštitnu ogradu i blokirao oba smjera, vozi se zaustavnim trakom
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1 /13
VOYO logo

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac šleper je u ponedjeljak poslijepodne probio zaštitnu ogradu i prevrnuo se na cestu.

Prikolica se prevrnula preko dviju prometnih traka autoceste u jednom smjeru, dok je tegljač završio prevrnut na jednoj prometnoj traci u suprotnom smjeru.

Promet je nakon nesreće bio u potpunosti obustavljen između čvorova Rugvica i Ivanić Grad u smjeru Lipovca, zbog čega su se stvorile kilometarske kolone.

Kako izvještava Hrvatski autoklub, prema posljednjim informacijama objavljenima u 21.18 sati, promet je ponovno uspostavljen jednim zaustavnim trakom između čvorova Rugvica i Ivanić Grad u smjeru Lipovca. U smjeru Zagreba promet se odvija voznim trakom, uz kolonu dugu oko tri kilometra.

Zbog prometne nesreće prekinut je i promet na županijskoj cesti ŽC4066 Bokšić – Šaptinovci kod Našica. 

29.6.2026.
21:30
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Prometna NesrećaA3
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija