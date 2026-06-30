Zovu je 'kraljicom sapunica' i jednom od najljepših glumica: Ovako danas izgleda Ksenija Pajić

Legendarna glumica Ksenija Pajić danas slavi 65. rođendan. Rođena je 1961. u Rijeci, a glumu je diplomirala 1984. na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Dugogodišnja je članica Dramskog kazališta “Gavella”, gdje je ostvarila brojne zapažene kazališne uloge. Široj publici poznata je po televizijskim serijama poput pa je zato i dobila nadimak ''kraljica sapunica''. Tjekom karijere igrala je i u brojnim filmovima te posuđivala glas u sinkronizacijama animiranih filmova, ostajući jedno od prepoznatljivih imena hrvatske glumačke scene.