Ksenija Pajić o estetskim zahvatima: 'Nisam dosad išla na invazivne metode, bojim se igle i boli'

Na Sarajevo Film Festivalu ponovno je pokazala zašto je publika obožava - dok je hodala crvenim tepihom, svi su pogledi bili uprti upravo u nju. Ksenija Pajić (64), ikona domaće glumačke scene i žena čije ime već desetljećima nosi jednaku težinu u kazalištu, filmu i televiziji, pokazala je da istinska elegancija nema rok trajanja. Iza njezine glamurozne pojavnosti krije se glumica koja jednako uvjerljivo vlada svakom ulogom koju preuzme i žena koja s lakoćom spaja jednostavnost i sofisticiranost. Ipak, unatoč svemu tome, Ksenija tvrdi da lijepa vanjština ne znači ništa ako osoba pažljivo ne njeguje svoj unutarnji svijet.

Nedavno ste na Sarajevo film festivalu oduševili svojim izgledom i zaista ste zablistali. Kako biste opisali svoj modni stil, težite li originalnosti, eleganciji ili nečemu drugom?

Za svoj izgled na otvaranju SFF i ujedno premijeri filma Paviljon dobila sam mnogo pohvala. Sve to mogu zahvaliti Kaftan studiju koji mi je organizirao i šminku i frizuru. Inače nemam određeni modni stil, ako mi se nešto svidi to odjenem. Za dan uglavnom nosim ležeran, sportski stil, koji će mi omogućiti da se u svojim radnim obavezama osjećam ugodno. Ako je posrijedi neki važan događaj, bilo javni ili privatni, volim biti dotjerana i elegantna. Na taj način odajem poštovanje tom događaju ili osobi kojoj je to važno. Samim time, i ja se dobro osjećam.

Zašto ste izabrali baš Kaftan studio kao dizajnera, postoje li još neki dizajneri s ovog područja koje cijenite i rado nosite?

Kad su me nazvale divne, talentirane žene, kreatorice iz Kaftan studia i ponudile mi suradnju, odmah sam pristala. Pratim njihov rad i bila sam sigurna da će napraviti najbolje za mene. Takav profesionalizam i nadarenost nisam dugo vidjela. U Sarajevu sam bila, nažalost, kratko, ali zahvaljujući redatelju Dini Mustafiću, koji me na moju veliku sreću pozvao da igram u filmu, doživjela sam čaroliju Sarajevskog filmskog festivala. Zatim, tu je bila moja draga ekipa iz filma "Paviljon", uzbuđenje dok sam prvi put sa njima gledala film. Eto, svi su oni zaslužni da je moj posjet Sarajevu bio čaroban i nezaboravan.

Koji su vaši omiljeni modni komadi, imate li neke favorite u ormaru koji su za vas svevremenski?

Što se odjeće tiče, najčešće nosim haljine, obožavam ih. I traperice su neizostavne, dobro se osjećam u njima. Volim obuću, posebno onu koja ima neku svoju priču, koja asocira na neko razdoblje ili situaciju. Gotovo sam intimno povezana sa nekim cipelama, neobično.

Koliko vas zanimaju aktualni trendovi? Za koji trend nikada ne želite da se vrati u modu?

Ne robujem aktualnim trendovima.

Je li vas ikada neka uloga koju ste utjelovili inspirirala po pitanju stila?

Glumila sam u filmu "Oficir sa ružom", taj film prikazuje poslijeratno razdoblje u Zagrebu, mislim na 2. svjetski rat. Divna kostimografkinja Jasna Novak uglavnom je dala šivati kostime za mene. Bili su neodoljivi, mogu se i danas zamisliti u njima.

Kada je u pitanju svakodnevica, njegujete li prirodan no make-up izgled ili preferirate biti dotjerani? Koji beauty proizvodi se uvijek mogu naći u vašoj torbi?

Što se tiče make-upa, danju preferiram prirodan izgled - maskara i ruž. To je uvijek u mojoj torbi. Kad je posebna situacija, večernja, volim jači make-up, ali ne pretežak, kod mene je manje je više.

Što za vas znači ljepota? Je li to više estetika, samopouzdanje i dobar osjećaj u vlastitoj koži ili sve zajedno?

Sve ovo o čemu govorimo, lijepa odjeća, briga i njega lica i tijela, samo po sebi nije dovoljno ako nemamo unutarnju ljepotu, duhovnost i duhovitost.

Jeste li ikada išli na invazivne ili neinvazivne tretmane te koje od njih biste preporučili svakoj ženi?

Nisam do sada išla na invazivne metode, bojim se igle i boli. Uspjela sam odraditi tretman hydrafacial i masažu u salonu ProNutricia tijekom nedavnog posjeta Sarajevu. Napravili su sve da na crvenom tepihu zablistam. Svakako ću ih posjetiti kad opet dođem u Sarajevo i isprobati njihove tretmane.

Postoji li neki proizvod ili metoda za njegu kože koju vam je otkrila vaša kći?

Od kćeri nisam dobila kozmetički savjet. Ona je mlada i lijepa i osim kreme za lice, ne treba joj ništa drugo.

Imate li kakav budžet kad su u pitanju moda i ljepota, odnosno postoje li stvari na koje bez razmišljanja trošite i neke koje su po vama skroz precijenjene?

Na modu i ljepotu trošim onoliko novca koliko su mogu priuštiti. Nekad više, nekad manje, nastojim se kontrolirati, iako ponekad...

