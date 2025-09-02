Nitko to nije očekivao na grobu: Udovica Bore Čorbe ispunila posljednju želju pokojnom suprugu

Na groblju u rodnom Čačku jučer je obilježena prva godišnjica smrti legendarnog srpskog rockera Bore Đorđevića, koji je preminuo 4. rujna 2024. godine. Najvjerniji obožavatelji stigli su u ranim jutarnjim satima kako bi položili cvijeće i zapalili svijeće u čast glazbeniku čije pjesme i danas žive među publikom.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Posebnu pažnju izazvao je njegov spomenik, na kojem mu je obitelj ispunila posljednju želju – dodane su dvije ukrštene gitare, simboli njegove karijere i života. Gitare su izrađene kao replika njegovog omiljenog instrumenta, i to od mramora posebno dopremljenog iz Španjolske.

No, ono što je dirnulo mnoge posjetitelje bila je druga strana spomenika. Tamo se nalazi zajednička fotografija Bore i njegove udovice Dubravke Milaković uz emotivnu poruku:

"Moram na jedan poduži izlet, vraćam se sigurno, to nije problem. Ma to je rastanak samo naizgled, zato bez suza, kad jednom odem".

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Dubravka, koja je bila njegova treća supruga i od njega mlađa 28 godina, već je odlučila da će i sama počivati uz Boru.

Podsjetimo, Bora Đorđević iza sebe je ostavio tri braka. Njegova prva supruga bila je Snežana Mladenović, s kojom je dobio sina Alexandera. Nakon razvoda uslijedio je drugi brak s Liljanom, koji je potrajao kraće i iz kojeg Bora nije imao djece. Treću suprugu, Dubravku Milaković, upoznao je mnogo kasnije, a vjenčali su se 2013. godine.

