E ovo se zove luksuz: Što Donna Vekić radi kada se kamere na turniru ugase?
Tenisačica Donna Vekić podijelila je detalje iz privatnog života na društvenim mrežama
Hrvatska tenisačica Donna Vekić (29), koja je nedavno završila svoj nastup na US Openu, nije propustila priliku da uživa u čarima New Yorka. Nakon što je u drugom kolu zadnjeg Grand Slam turnira sezone poražena od treće tenisačice svijeta, Amerikanke Coco Gauff, Vekić je odlučila iskoristiti svoj boravak u Velikoj Jabuci za opuštanje i uživanje u gradskim čarima.
Na društvenim mrežama objavila je niz fotografija koje prikazuju njezino uživanje u svakodnevnim aktivnostima u New Yorku. Na nekoliko fotografija može se vidjeti kako u društvu prijatelja uživa u vrhunskim restoranima, dok je na drugima u frizerskom salonu i trgovinama.
Podsjećamo, prije nešto manje od godinu dana uhvaćena je u društvu poduzetnika Krešimira Čorka. Iako nikada nisu potvrdili vezu, domaći mediji pisali su kako su već neko vrijeme zajedno.
S druge strane, Donna nikada nije voljela pričati o svom privatnom životu. Prije četiri godine priznala je i prvi put progovorila o prekidu petogodišnje veze s 11 godina starijim švicarskim tenisačem Stanislasom Wawrinkom.
"Teško bi se moglo reći da je naša veza bila tajna. Svi ljudi oko nas, mislim oni iz tenisa, znali su da smo Stan i ja par te je bilo pitanje vremena kada će to izaći na svjetlo dana", rekla je tada.
Šuškalo se i kako ljubi hrvatskog reprezentativca Brunu Petkovića, ali nikada javno nisu potvrdili da se između njih rodilo nešto više od prijateljstva.
POGLEDAJTE VIDEO: Maja Šuput o djetetu, poslu i 'Gospodinu Savršenom': 'Bila je odlična sezona, dečki su bili super'