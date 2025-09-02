E ovo se zove luksuz: Što Donna Vekić radi kada se kamere na turniru ugase?

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (29), koja je nedavno završila svoj nastup na US Openu, nije propustila priliku da uživa u čarima New Yorka. Nakon što je u drugom kolu zadnjeg Grand Slam turnira sezone poražena od treće tenisačice svijeta, Amerikanke Coco Gauff, Vekić je odlučila iskoristiti svoj boravak u Velikoj Jabuci za opuštanje i uživanje u gradskim čarima.

Na društvenim mrežama objavila je niz fotografija koje prikazuju njezino uživanje u svakodnevnim aktivnostima u New Yorku. Na nekoliko fotografija može se vidjeti kako u društvu prijatelja uživa u vrhunskim restoranima, dok je na drugima u frizerskom salonu i trgovinama.

Podsjećamo, prije nešto manje od godinu dana uhvaćena je u društvu poduzetnika Krešimira Čorka. Iako nikada nisu potvrdili vezu, domaći mediji pisali su kako su već neko vrijeme zajedno.

S druge strane, Donna nikada nije voljela pričati o svom privatnom životu. Prije četiri godine priznala je i prvi put progovorila o prekidu petogodišnje veze s 11 godina starijim švicarskim tenisačem Stanislasom Wawrinkom.

"Teško bi se moglo reći da je naša veza bila tajna. Svi ljudi oko nas, mislim oni iz tenisa, znali su da smo Stan i ja par te je bilo pitanje vremena kada će to izaći na svjetlo dana", rekla je tada.

Šuškalo se i kako ljubi hrvatskog reprezentativca Brunu Petkovića, ali nikada javno nisu potvrdili da se između njih rodilo nešto više od prijateljstva.

