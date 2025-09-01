Severina doživjela nezaboravno iskustvo na putovanju: 'Na prepad su nas uhvatili'

Pjevačica Severina (53) nedavno je odlučila pobjeći od svakodnevice i uživati u čarima talijanskog otoka Caprija. Na svom Instagram profilu podijelila je niz fotografija s putovanja te otkrila kako joj društvo prave prijateljice Sonja Dvornik i Antea Šimac.

"Najljepša putovanja su kad putujete u dobrom i veselom društvu. Sonja Dvornik je već opisala Italiju na svom Instagramu i sve potpisujem, ali kad su nas u 'Taverna Anema E Core' na prepad uhvatili, obukli nam napuljske nošnje i poslali na binu, to je ipak bio vrhunac putovanja i nešto što ćemo zauvijek pamtiti, jer smo izgledale kao tri Hajdice na Oktoberfestu (od 14. do 19. objave). Viva Italia!", napisala je Severina.

Objava je oduševila brojne Severinine fanove, a mnogi joj žele sreću u nadolazećim nastupima. Podsjetimo, pjevačica je nedavno najavila dva velika koncerta – jedan u zagrebačkoj Areni, a drugi u splitskoj Dvorani Gripe.

"Splite, Zagrebe, pa kako ste mislili da će ova dvoranska turneja (koja traje od 2023.) proći bez vas? Moja dva grada… Grad u kojem sam rođena, odrasla i počela pjevati kao dijete i koji je najlipši na svitu (Split, 24.10., Dvorana Gripe) i grad koji me dočekao raširenih ruku, iz kojeg sam kretala po svijetu i u kojem živim (Zagreb, 07.11., Arena Zagreb). Ja samo pjevam...", poručila je.

