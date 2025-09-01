Halid Bešlić više nije u bolnici? Evo što kaže njegov menadžer

Legendarni pjevač Halid Bešlić (71) nedavno je hospitaliziran zbog zdravstvenih problema, a vijest je zabrinula njegove brojne obožavatelje diljem regije. Dok mu mnogi šalju riječi podrške, dio javnosti pita se — je li Halid napustio bolnicu?

Portal Republika kontaktirao je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje se Bešlić liječi zbog problema s jetrom i bubrezima. Iz bolnice su im potvrdili da pjevač više nije hospitaliziran.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

"Halid Bešlić više nije u bolnici. Nema nikakvih promjena, isto je kao i jučer", kratko su poručili iz bolnice.

Međutim, kontaktirali su i Halidovog dugogodišnjeg menadžera Damira Ramljaka Tigra, koji je za isti portal demantirao navedenu izjavu.

"Nije točno da je Halid napustio bolnicu. Sve informacije o njegovu stanju već sam ranije dao i ništa se nije promijenilo", rekao je Ramljak.

Podsjetimo, Halid je otkazao koncerte u Splitu, Garadčcu i Ludbregu. Glazbenik se već ranije suočavao sa zdravstvenim poteškoćama te je 2009. godine doživio tešku prometnu nesreću zbog koje je izgubio oko i zadobio povredu pluća. Osim toga, godinama se bori s dijabetesom.

