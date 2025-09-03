Bivši Dinamovac i njegova supruga dobili drugo dijete: Poznato ime i spol

Bivši nogometaš Dinama, Mario Musa (35) i njegova supruga, kemičarka Anita Musa (35), dobili su drugo dijete. Njihov sin Adriano rođen je 28. kolovoza, a ime mu je odabrala njihova šestogodišnja kći Alexandra.

Mali Adriano rođen je s 3200 grama i 49 centimetara. Ponosni otac Mario bio je uz suprugu tijekom cijelog poroda te joj je bio velika podrška.

"Očito i tate s drugim djetetom postanu iskusniji! I ja sam puno opuštenija: kod prvog djeteta stalno mjeriš temperaturu, provjeravaš je li sve u redu, čitaš knjige i ‘guglaš’. Sada shvaćam da Google ne zna sve, sigurna sam u ono što radim i mnogo više uživam u sitnicama. Puno mi je značilo što sam imala supruga uz sebe - bez njegove podrške sve bi bilo teže. Iako balansira posao, stalna putovanja i menadžerske obaveze, nijedan dan nisam osjetila da sam sama", rekla je Anita za Gloriju.

Foto: Facebook

Njihova kći presretna je što je dobila brata, iako je posljednjih mjeseci mijenjala mišljenje, jedan dan je željela brata, a drugi sestru.

"Ali kad ga je prvi put vidjela, rekla je da je to njezina beba i bila je to ljubav na prvi pogled. Ona je prava ‘mini mama’: donosi pelene i stalno pazi Adriana. Već ima i svoje male bebe-igračke, koje čuva s jednakom ozbiljnošću kao i pravog bracu. Mislim da će on imati najbolju čuvaricu na svijetu", zaključila je.

