Bivši Dinamovac i njegova supruga dobili drugo dijete: Poznato ime i spol
Mario i Anita Musa postali su bogatiji za još jednog člana obitelji
Bivši nogometaš Dinama, Mario Musa (35) i njegova supruga, kemičarka Anita Musa (35), dobili su drugo dijete. Njihov sin Adriano rođen je 28. kolovoza, a ime mu je odabrala njihova šestogodišnja kći Alexandra.
Mali Adriano rođen je s 3200 grama i 49 centimetara. Ponosni otac Mario bio je uz suprugu tijekom cijelog poroda te joj je bio velika podrška.
"Očito i tate s drugim djetetom postanu iskusniji! I ja sam puno opuštenija: kod prvog djeteta stalno mjeriš temperaturu, provjeravaš je li sve u redu, čitaš knjige i ‘guglaš’. Sada shvaćam da Google ne zna sve, sigurna sam u ono što radim i mnogo više uživam u sitnicama. Puno mi je značilo što sam imala supruga uz sebe - bez njegove podrške sve bi bilo teže. Iako balansira posao, stalna putovanja i menadžerske obaveze, nijedan dan nisam osjetila da sam sama", rekla je Anita za Gloriju.
Njihova kći presretna je što je dobila brata, iako je posljednjih mjeseci mijenjala mišljenje, jedan dan je željela brata, a drugi sestru.
"Ali kad ga je prvi put vidjela, rekla je da je to njezina beba i bila je to ljubav na prvi pogled. Ona je prava ‘mini mama’: donosi pelene i stalno pazi Adriana. Već ima i svoje male bebe-igračke, koje čuva s jednakom ozbiljnošću kao i pravog bracu. Mislim da će on imati najbolju čuvaricu na svijetu", zaključila je.
POGLEDAJTE VIDEO: Na meti stariji: Preko mreža doznaju imena njihove djece, pa iznuđuju novac za hitne operacije