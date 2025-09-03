Preminula influencerica nakon borbe s rakom: Iza sebe ostavila supruga i dvoje djece

Britanska influencerica koja se bavila uređenjem interijera Jess Hurrell preminula je u 43. godini nakon dugogodišnje borbe s rakom. Tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj u subotu na njezinom Instagram profilu.

"Njezina pozitivna energija bila je zarazna, a njezina obitelj i prijatelji su je jako voljeli i uživali u njezinoj blizini", piše u objavi.

"Čak i boreći se s ovom strašnom bolešću više od osam godina, ljudi nisu mogli vjerovati koliko je bila pozitivna i snažna. Većina ljudi nije ni znala da Jess nosi to sa sobom, jer je uvijek skakala, smiješila se i snažno koračala kroz život. Srce nam je slomljeno i zauvijek će biti zapamćena. Počivaj u miru, draga moja", dodali su.

Jess je iza sebe ostavila supruga Davida, s kojim je bila u braku od 2011. godine te dvoje djece. David se od supruge oprostio na dan kada bi proslavili 14. godišnjicu braka.

"Sretna godišnjica, draga. Ne mogu vjerovati da nismo dočekali 14, ali imao sam najnevjerojatnijih 25 godina i blagoslovljen sam što sam te upoznao. Mirno spavaj", napisao je tada.

Inače, Jess na Instagramu prati više od 95 tisuća ljudi, a prije nego što je postala influencerica, radila je u nacionalnim novinama.

