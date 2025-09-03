Nives Celzijus o bivšem suprugu i njegovoj djevojci: 'Nismo si dobre! Ona je kao Monica Belucci'

Nema tko nije čuo za ime Nives Celzijus (43), a ova pjevačica, glumica i spisateljica je 2. rujna u 20 sati u podcastu ''Show na kvadrat'' otvoreno pričala o stvarima koje su često stavljene u ladicu tabu tema. Komentirala je društvene i osobne probleme, a njezine su izjave izazvale pažnju javnosti.

Osvrnula se na odnos sa svojim bivšim suprugom, umirovljenim nogometašem Dinom Drpićem (44), naglasivši da, iako više nisu u braku, i dalje dijele životni prostor i svakodnevicu. Prema njezinim riječima, njihov odnos funkcionira vrlo skladno, uz neizbježne nesuglasice koje dolaze s bliskošću, ali i dalje ga smatra jednim od svojih najboljih prijatelja. ''Nismo odvojeni, mi smo maltene uvijek zajedno, osim ako smo na putu ili je on sa svojom djevojkom. Super funkcionira, naravno kad boraviš s nekim puno vremena ima nekih nesuglasica, ali meni je on i dan danas, i dalje jedan od najboljih prijatelja i dalje ga neizmjerno volim'', istaknula je.

Kako se slaže s partnericom bivšeg supruga?

“Nisam dobra s njegovom djevojkom, znamo se izviđanja, nismo se dobro upoznale. Ona je kao prvo predivna osoba koliko sam uspjela zaključiti iz njegovih priča, također super je s mojom djecom, pogotovo Taishom, što jako cijenim. A drugo znate kako je zgodna, bolesno lijepa, kao Monica Belucci”, otkrila je.

U razgovoru je komentirala i pojavu molitelja koji se svake prve subote okupljaju na trgovima diljem Hrvatske kako bi molili za čednost žena. Nives je podsjetila kako je nekada bilo sasvim normalno da žene borave na plažama u toplesu, a djeca bezbrižno trčkaraju bez kupaćih kostima, dok se danas, kaže, sloboda ograničava iz straha od reakcija pojedinaca.

''Sjećam se kada sam bila mlađa, najnormalnije je bilo vidjeti ženu u toplesu, a djeca su trčkarala bez kupaćih kostima. Danas djeci odijevamo te kupaće kostime da tamo nekom pedofilu ne bi izazvalo neku pobudu'', rekla je.

Dodala je kako je zabrinjava to što se, umjesto da se društvo suoči s onima koji predstavljaju stvarnu prijetnju, teret stavlja na djecu i žene. Upozorila je i na opasnost vraćanja patrijarhalnih obrazaca te izrazila strah da bi društvo moglo ponovo opravdavati nasilje nad ženama.

''Imam osjećaj da se sve to vraća, vraćamo se u period kad će silovanje biti opravdano ako se žena skinula u minicu. Moram priznat da me ova današnja situacija sve više plaši'', naglasila je.

O pritisku medija i karijeri

Govoreći o vlastitom putu, podsjetila je kako nije bilo nimalo jednostavno graditi karijeru u vremenu kada su mediji, kako kaže, često širili laži i podmetanja. U tom razdoblju proživljavala je, tvrdi, velik pritisak i bila predmet brojnih dezinformacija, pa i povezivana s muškarcima koje nikada nije ni upoznala. Prisjetila se i svojih buntovničkih početaka kada se bez znanja majke odlučila okušati u prvim snimanjima.

''Ja sam imala tu nesreću da sam karijeru razvijala u periodu kada su laži i spletke u medijima bile najaktivnije. Proživljavala sam hrpetine negativnog PR-a i spajali su me s raznoraznim muškarcima koje nikad nisam vidjela'', rekla je.

Podsjetimo, Nives Celzijus i bivši nogometaš Dino Drpić (44) upoznali su se 2004. godine, zaručili nakon četiri mjeseca veze te se ubrzo vjenčali u Las Vegasu. Iste godine postali su roditelji sina Leonea (19), a nekoliko godina kasnije i kćeri Taishe (18). Njihov privatni život često je bio u središtu pozornosti, a par je postao jedan od najpraćenijih na hrvatskoj javnoj sceni. Iako je njihov brak djelovao skladno, ubrzo su krenule glasine o krizi u odnosu. Nives je kasnije u intervjuima govorila o toksičnom odnosu, punom ljubavi, ali i velikih emocija koje su izmakle kontroli. Unatoč svemu, par je ostao u kontaktu zbog djece i javno su pokazivali korektan odnos.

