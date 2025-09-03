NEKADA MIKA I GIBA /

Sestre iz 'Big Brothera' objavile provokativne fotografije: Mnogi im se ne mogu načuditi

Sestre iz 'Big Brothera' objavile provokativne fotografije: Mnogi im se ne mogu načuditi
Foto: Instagram

Ivana i Ana su izazvale brojne komplimente na društvenoj mreži

3.9.2025.
9:10
Hot.hr
Instagram
Miku i Gibu Vasića publika je upoznala u popularnom RTL-ovom realityju Big Brother, kada su svojim izgledom i ponašanjem privukli pažnju gledatelja. Od tada je prošlo mnogo godina, a njihove su se sudbine u potpunosti promijenile.

Mika i Giba promijenili su spol i danas žive kao Ivana i Ana Nikolić. Sestre se vole sređivati i pozirati, a svojim provokativnim objavama često privlače brojne komplimente. 

Nedavno su oduševile pratitelje novim fotografijama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Königin (@ana_nikoliccc92)

"Prelijepe ste, svaka čast", "Dvije kraljice", "Lijepe ste djevojke", samo su neki od komentara ispod objave.

Podsjetimo, Ivana živi u Njemačkoj, gdje uživa u luksuzu. Iako nema namjeru ulaziti u reality showove, vrlo je aktivna na društvenim mrežama i brzo je stekla veliki broj pratitelja. Otkrila je i da zarađuje putem OnlyFansa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Königin (@ana_nikoliccc92)

Njezina sestra Ana, pak, poznata je po turbulentnoj vezi s dečkom Stefanom Kordom, s kojim je sudjelovala u reality showovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Na meti stariji: Preko mreža doznaju imena njihove djece, pa iznuđuju novac za hitne operacije

Ivana NikolićAna Nikolić
