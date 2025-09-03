Sestre iz 'Big Brothera' objavile provokativne fotografije: Mnogi im se ne mogu načuditi

Miku i Gibu Vasića publika je upoznala u popularnom RTL-ovom realityju Big Brother, kada su svojim izgledom i ponašanjem privukli pažnju gledatelja. Od tada je prošlo mnogo godina, a njihove su se sudbine u potpunosti promijenile.

Mika i Giba promijenili su spol i danas žive kao Ivana i Ana Nikolić. Sestre se vole sređivati i pozirati, a svojim provokativnim objavama često privlače brojne komplimente.

Nedavno su oduševile pratitelje novim fotografijama.

"Prelijepe ste, svaka čast", "Dvije kraljice", "Lijepe ste djevojke", samo su neki od komentara ispod objave.

Podsjetimo, Ivana živi u Njemačkoj, gdje uživa u luksuzu. Iako nema namjeru ulaziti u reality showove, vrlo je aktivna na društvenim mrežama i brzo je stekla veliki broj pratitelja. Otkrila je i da zarađuje putem OnlyFansa.

Njezina sestra Ana, pak, poznata je po turbulentnoj vezi s dečkom Stefanom Kordom, s kojim je sudjelovala u reality showovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Na meti stariji: Preko mreža doznaju imena njihove djece, pa iznuđuju novac za hitne operacije