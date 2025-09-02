Domagoju vaga pokazala 225, a Kate 213,6 kilograma: 'To je strašno!'

U show je došla s 213,6 kilograma. „To je strašno! Uopće ne mogu zamisliti da imam toliko kila“, rekla je i dodala da želi naučiti puno o hrani i opet steći radne navike.

Foto: Rtl

Youtuber GallaSandalla pratiteljima je poručio: „Vrijeme je da vaš debeli postane mršavi!“ Ivanu iz Zagreba posao je igranje kompjutorskih igara i to prati pola milijuna ljudi na raznim društvenim mrežama! I dok ga mnogi vole, pišu mu i oni koji ga vrijeđaju zbog debljine. „Jedan od razloga zašto sam došao ovdje je to što želim biti bolji primjer drugima“, rekao je.

Edo je zavirio u njegov hladnjak, a Ivan otkrio da najčešće naručuje hranu i pije puno soka. Prije devet godina upao je u 'šećernu komu', kad je pojeo 18 krafni s čokoladom, dvije, tri palačinke, koktele i veliki sladoledni kup…, no da želi promijeniti svoje navike. Vaga mu je pokazala 162 kilograma, a Ivan si je zacrtao da će biti primjer svima. „Želim još pozitivnije utjecati na ljude“, zaključio je.

Najmlađa kandidatkinja ove sezone je 19-godišnja Ema, podrijetlom iz Virovitice, no živi u Grazu. Otkrila je da joj nedostaje očinske ljubavi te da je se počela debljati prije četiri godine kad je postala depresivna. I u školi joj nije bilo lako zato što su je vrijeđali, a bilo joj je još teže jer nije imala oca da je zaštiti. „Od njega tražim i objašnjenje i ljubav“, kroz suze je pričala Ema koja ima 131,5 kilograma.

Zvonimir ima 33 godine, dvoje djece i suprugu Mađarica s kojom komunicira na engleskom. Ne jede redovito, konzumira previše slatkog i gaziranih sokova. Zvonimir je bio najbolji u prvom izazovu i zato je dobio narukvice od jednog kilogram koje će stalno nositi te iskoristiti za sebe ili tim kad bude bilo najpotrebnije. Vaga mu je pokazala 163,9 kilograma, no jedan kilogram je od utega.

Ana iz Mostara ima 34 godine, brine se o napuštenim psima i mačkama, a sad želi pomoći sebi. „Imam osjećaj da sam se probudila i vidjela kolika sam“, rekla je i dodala kako u posljednje vrijeme varira s kilažom. U 'Život na vagi' Ana je došla sa 151,8 kilograma, uvjerena da će ispuniti svoj cilj.

Iz Kaštel Sućurca došao je 43-godišnji Ante koji radi kao zaštitar i želi biti primjer sinu. „Ne želim da bude ovakav kao ja“, rekao je. Vaga mu je pokazala 164,6 kilograma, a Ante je rekao: „Da je maknuti ovih 64, to bi bilo super.“ Kaže da je najviše uspio smršavjeti do 120 kilograma, ali brzo su mu se vratile tako da je ponajprije želi naučiti zdravo hraniti.

Foto: Rtl

Nena dolazi iz Krušvara kod Splita, ima 26 godina, majka je troje djece koji su joj najveća motivacija. Radi u pogonu za preradu ribe, noćnu smjesu svaki dan, uz mnoštvo obveza oko djece i kuće, no odlučna je u namjeri da izgubi kilograme. Kilograme je nagomilala u trudnoćama i to joj utječe na samopouzdanje. Vaga joj je pokazala 103,8 kilograma, a Nena zna da će skinuti taj 'oklop' sa sebe.

Domagoju je vaga pokazala 225 kilograma, a 41-godišnji kuhar iz Zagreba priznao je da je nekad imao i više. Jede usput dok radi i sada mu je jako teško odrađivati posao. Ima dvoje djece i kaže da im ne može pružiti onoliko koliko bi htio i volio bi to kako bi s njima provodio kvalitetno vrijeme. „Emotivac sam, ne sramim se pustiti suzu“, kaže Domagoj koji dodaje da mu je supruga najveća podrška.

Najstariji kandidat devete sezone je 59-godišnji Dubravko iz Karlovca. U posljednje vrijeme izgubio je nekoliko prijatelja, što ga je trgnulo i želi se posvetiti zdravlju. U 'Život na vagi' došao je sa 162,6 kilograma, što ga je iznenadilo jer je nedavno imao sedam kilograma više! Kaže da bi volio pasti ispod sto i dodaje: „Ako izdržim tri tjedna, onda idem do kraja.“

Foto: Rtl

Tamara ima 31 godinu, dolazi iz Solina i majka je desetogodišnje djevojčice. Živi s tatom i malenom, razvela se i sad je trenutak da se posveti sebi. Kaže da najviše jede slatko, nema mjere i želi utažiti sve

što joj je dogodilo - mamina smrt, nije bila prisutna kad je rodila, pa razvod, tatina bolest… „Nisam mogla reći 'stop' emocionalnom prejedanju“, priznala je Tamara koja ima 116,5 kilograma.

Iz Bjelovara dolazi 38-godišnja Ivana koja je odmah rekla da ne želi više živjeti kao dosad i da se mora promijeniti. Kaže da i njezin suprug ima dosta kilograma, kao i njezina djeca i osjeća se odgovornom za to. „Pa ja ih hranim!“ jasna je Ivana koja je u show došla sa 137,7 kilograma. „Moj je cilj pasti ispod sto i mislim da je to ostvarivo i moguće u ovakvim uvjetima“, zaključila je Ivana.

Snezana dolazi i Zagreba i kaže da radi kao detektivka u civilu za jednu osiguravajuću firmu. „Gledam na hranu kao na suputnika kroz život“, rekla je Sneki koja živi sa suprugom i njezinim sinom s kojima je spoznala što znači prava obitelj. Naime, Snežana je imala jako teško djetinjstvo i kaže da je svoju pravu obitelj - prekrižila. „Imam sad novu obitelj koja sve ono što nije bila moja obitelj“, rekla je.

Glavna joj je motivacija zdravlje, a i voljela bi se opet baviti kuglanjem i bacanjem koplja. Snežana je u 'Život na vagi' došla sa 133,4 kilograma. Cilj joj je prvo doći do sto kilograma, a idealna težina koju želi je 75 kilograma. „Ponosna sam na sebe što sam se odlučila na taj korak i došla ovdje“, rekla je.

Antonija i Ivica imali su uvjet za ulazak u 'Život na vagi': nisu smjeli dobiti više od dva kilograma u odnosu na kilažu koju su imali u finalu osme sezone. Ivica kaže da je njegova obitelj prihvatila novi način prehrane te da sada šetaju skupa. Vaga mu je pokazala 184,4 kilograma, izgubio je 5,4 kilograma i ušao u show. Antoniji je vani teže nego unutra, no ipak je manje bolje leđa, lakše diše i više šeta. U finalu je imala je 167,5 kilograma, sad je izgubila 1,9 kilogram i ušla u novu sezonu.

Foto: Rtl

No sada su punopravni članovi i ne štiti ih imunitet. „Želim biti u rangu s ostalim kandidatima“, rekao je Ivica. Antonija Blaće otkrila je da su najdeblja sezona dosad - imaju više kilograma od kandidata šeste sezone kad je bilo 20 kandidata, a sad njih 18 ima 2830 kilograma! To će im biti dodatna motivacija, baš kao i to što će o sudbini kandidata prvi put u 'Životu na vagi' odlučivati samo - crvena linija! Svi su se složili da je to najpoštenije jer show napušta osoba koji izgubi najmanje kilograma.

Kako će se kandidati snaći na prvim treninzima, u izazovima, pripremi novih jela i općenito - u novom životu - ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Vladimir Putin i Aleksandar Vučić razgovarali u Pekingu na ruskom