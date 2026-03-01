Ovo je najveća kućna mačka na svijetu: Nježni div od 9 kilograma izrazito je privržen i zaigran

Poznata po svojoj impozantnoj veličini, raskošnom krznu i blagoj naravi, mačka Maine Coon s pravom nosi nadimak "nježni div". Ova pasmina, koja potječe iz surovih zima američke savezne države Maine, gdje je i danas službena državna mačka, jedna je od najstarijih prirodnih pasmina u Sjevernoj Americi i danas jedna od najomiljenijih na svijetu.

Unatoč izgledu koji podsjeća na divlju mačku, iza čuperaka na ušima i prodornog pogleda krije se izuzetno privržen, inteligentan i zaigran kućni ljubimac, piše The Spruce Cat.

Foto: Shutterstock

Legende o Maine Coon

Povijest Maine Coon mačke isprepletena je živopisnim, iako uglavnom netočnim legendama. Jedna od najpopularnijih, ali biološki nemogućih priča, jest ona o križanju domaće mačke i rakuna, navodno zbog sličnosti njihova kitnjastog repa. Druge legende spominju da su potomci mačaka norveške šumske mačke koje su Vikinzi donijeli u Ameriku ili čak ljubimaca francuske kraljice Marije Antoanete.

Stvarnost je vjerojatno jednostavnija; vjeruje se da je pasmina nastala prirodnim putem, križanjem kratkodlakih domaćih mačaka i dugodlakih mačaka koje su u Ameriku donijeli europski pomorci. Njihova robusna građa, gusto krzno i lovačke vještine rezultat su prilagodbe na oštre zime Nove Engleske.

Već od šezdesetih godina 19. stoljeća, farmeri su s ponosom izlagali svoje "coon mačke" na poljoprivrednim sajmovima. Prekretnica se dogodila 1895. godine na prvoj velikoj izložbi mačaka u Americi, održanoj u Madison Square Gardenu, gdje je smeđa Maine Coon ženka imena Cosey osvojila titulu "Najbolje mačke". Ipak, s porastom popularnosti perzijskih mačaka početkom 20. stoljeća, Maine Coon pada u zaborav do te mjere da je pasmina 1959. godine proglašena izumrlom. Srećom, zahvaljujući entuzijastima koji su nastavili s uzgojem, pasmina je preživjela i 1976. godine ponovno stekla puno priznanje.

Pripitomljena mačka

Maine Coon je jedna od najvećih pripitomljenih pasmina mačaka. Odrasli mužjaci obično teže između šest i devet kilograma, no neki primjerci mogu doseći i znatno veću težinu, dok su ženke nešto lakše. Njihovo tijelo je dugo, mišićavo i pravokutnog oblika, sa širokim prsima i snažnim kostima. Šape su im velike i okrugle, s gustim čupercima dlake između prstiju koji su im služili kao prirodne "krplje" za hodanje po snijegu.

Glava im je prepoznatljiva po četvrtastoj njušci, visokim jagodicama te velikim, visoko postavljenim ušima koje na vrhovima često imaju čuperke dlake, dajući im izgled nalik risu. Njihovo poludugo krzno je gusto i svilenkasto, s vodootpornim pokrovnim slojem koji ih štiti od kiše i snijega. Dlaka je kraća na ramenima, a duža na trbuhu i stražnjim nogama, dok oko vrata tvori bogatu grivu. Pasmina dolazi u mnogo različitih boja i uzoraka, s izuzetkom čokoladne, boje lavande i sijamskih oznaka. Jedna od posebnosti ove pasmine je spor rast; svoju punu veličinu i zrelost dostižu tek u dobi između tri i pet godina.

Foto: Shutterstock

Idealna mačka za obitelji s djecom

Unatoč svojoj veličini, Maine Coon je poznat po izuzetno blagom i prijateljskom temperamentu. Inteligentni su, znatiželjni i vrlo društveni, često prateći svoje vlasnike iz sobe u sobu, ali bez da su nametljivi. Zbog svoje zaigranosti i odanosti često ih opisuju kao "pse u mačjem tijelu". Mnogi od njih obožavaju igru pa čak i aportiranje, a imaju i neobičnu fascinaciju vodom. Umjesto klasičnog mijaukanja, često se oglašavaju specifičnim zvukovima nalik cvrkutanju.

Njihova prilagodljiva i strpljiva narav čini ih idealnim kućnim ljubimcima za obitelji s djecom i drugim životinjama, uključujući pse. Iako im je krzno dugo, ne petlja se lako kao kod nekih drugih dugodlakih pasmina, pa je redovito četkanje jednom do dva puta tjedno obično dovoljno da ostane uredno. Zbog svoje veličine zahtijevaju čvrste i visoke penjalice te veće posude za pijesak. Skloni su nekim nasljednim bolestima poput hipertrofične kardiomiopatije i displazije kukova, stoga je ključno odabrati odgovornog uzgajivača koji provodi zdravstvena testiranja.

Nedjeljom na portalu Net.hr čitajte o pasminama kućnih ljubimaca.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Godinu dana igre, a onda velika odgovornost: Štenci koji će nekome promijeniti svijet