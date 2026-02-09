FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SAMO LUDOSTI' /

Sitni nestašluci dio su njihova šarma: Pitali smo vas po čemu su vaše mačke posebne, evo odgovora

Sitni nestašluci dio su njihova šarma: Pitali smo vas po čemu su vaše mačke posebne, evo odgovora
Foto: Suzi Perušić/ Karla Žufika Šabić/ Željka Martinjas
1 /31
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mačke su među omiljenim kućnim ljubimcima, ali i među onima čiji karakter nikada ne prestaje iznenađivati. Svaka ima svoju osobnost, navike i male rituale po kojima je njezin vlasnik prepoznaje već na prvi pogled.

Iako znaju biti tvrdoglave, nestašne i sklone raznim nepodopštinama, vlasnici priznaju da bez njih ne mogu zamisliti svakodnevicu. Upravo te sitne nestašluke često doživljavaju kao dio njihova šarma. Veza između mačke i čovjeka nerijetko je tiha, ali duboka i ispunjena međusobnim razumijevanjem. Mačke ne traže stalnu pažnju, ali znaju točno kada je njihova prisutnost najpotrebnija.

Pitali smo vas po čemu su vaše mačke posebne i izdvojili smo 30 vaših komentara. Pogledajte u galeriji što su vlasnici ovih simpatičnih vragolanki odgovorili.

9.2.2026.
12:43
Magazin.hr
Suzi Perušić/ Karla Žufika Šabić/ Željka Martinjas
MačkeKućni LjubimciLjubimac Tjedna
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx