FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
URNEBESNE KARIKATURE /

Pitali smo ChatGPT da prikaže slavne Hrvate prema onome što zna o njima: Ovo su rezultati

Pitali smo ChatGPT da prikaže slavne Hrvate prema onome što zna o njima: Ovo su rezultati
Foto: Chatgpt
Posljednjih dana društvenim mrežama širi se zanimljiv i kreativan trend – karikature poznatih osoba u skladu s njihovim zanimanjima. Pravilo je jednostavno: dovoljno je upisati prompt "Napravite moju karikaturu i karikaturu mog posla, temeljenu na svemu što je o meni poznato", učitati fotografiju i prepustiti ChatGPT-ju da, na temelju dostupnih informacija, interpretira vaš lik i profesiju na duhovit i vizualno atraktivan način. U tom smo duhu odabrali 20 poznatih osoba, a ChatGPT je za svaku od njih izradio karikaturu inspiriranu njihovim poslom, javnim imidžem i prepoznatljivim osobinama.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.2.2026.
11:06
Lorena Motik
Chatgpt
Slavne OsobeChatgptKarikaturaAi
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx