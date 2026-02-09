Pitali smo ChatGPT da prikaže slavne Hrvate prema onome što zna o njima: Ovo su rezultati
Posljednjih dana društvenim mrežama širi se zanimljiv i kreativan trend – karikature poznatih osoba u skladu s njihovim zanimanjima. Pravilo je jednostavno: dovoljno je upisati prompt "Napravite moju karikaturu i karikaturu mog posla, temeljenu na svemu što je o meni poznato", učitati fotografiju i prepustiti ChatGPT-ju da, na temelju dostupnih informacija, interpretira vaš lik i profesiju na duhovit i vizualno atraktivan način. U tom smo duhu odabrali 20 poznatih osoba, a ChatGPT je za svaku od njih izradio karikaturu inspiriranu njihovim poslom, javnim imidžem i prepoznatljivim osobinama.