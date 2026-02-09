Bila je ideal ljepote, a onda je otišla pod nož: Ovako danas izgleda bivši model

Johnaina Prazeres (35) nekoć je bila model čije je lice, tvrdili su stručnjaci, bilo ideal ljepote toliko da ju je Playboy u Norveškoj proglasio “savršenom ženom”. No, ta potraga za ljepotom dovela je do transformacija zbog koje je mnogi više ne prepoznaju, kako u stvarnom životu, tako ni na dokumentima. S više od 20 estetskih zahvata i stotinama tisuća eura potrošenih na operacije, njezin izgled se jako promijenio kroz godine. U ovoj galeriji pogledajte kako se Janaina transformirala te kako njezina potraga za idealom izgleda izaziva reakcije širom svijeta - od divljenja do kontroverzi.