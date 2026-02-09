FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JOHNAINA PRAZERES /

Bila je ideal ljepote, a onda je otišla pod nož: Ovako danas izgleda bivši model

Bila je ideal ljepote, a onda je otišla pod nož: Ovako danas izgleda bivši model
Foto: Jam Press/co Press Office/mega/the Mega Agency/profimedia
Janaina Prazeres je brazilska model-influencerica i javna osoba koja je postala poznata zbog ekstremne transformacije svog izgleda zahvaljujući estetskim operacijama.
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Johnaina Prazeres (35) nekoć je bila model čije je lice, tvrdili su stručnjaci, bilo ideal ljepote toliko da ju je Playboy u Norveškoj proglasio “savršenom ženom”. No, ta potraga za ljepotom dovela je do transformacija zbog koje je mnogi više ne prepoznaju, kako u stvarnom životu, tako ni na dokumentima. S više od 20 estetskih zahvata i stotinama tisuća eura potrošenih na operacije, njezin izgled se jako promijenio kroz godine. U ovoj galeriji pogledajte kako se Janaina transformirala te kako njezina potraga za idealom izgleda izaziva reakcije širom svijeta - od divljenja do kontroverzi. 

9.2.2026.
7:33
Hot.hr
Jam Press/co Press Office/mega/the Mega Agency/profimedia
ModelEstetske Operacije
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx