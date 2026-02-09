FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽIVALE U SPEKTAKLU /

Nema tko nije bio! Pogledajte koje su se sve svjetske face pojavile na Super Bowlu

Nema tko nije bio! Pogledajte koje su se sve svjetske face pojavile na Super Bowlu
Foto: Kevin C. Cox/getty Images/profimedia
Ipak, trenutak o kojem će se najduže pričati bio je nastup na poluvremenu, a glavnu ulogu imala je portorikanska superzvijezda Bad Bunny.
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dok su se na terenu stadiona Levi's u Santa Clari za naslov prvaka borili Seattle Seahawks i New England Patriots, tribine i privatne lože pretvorile su se u najekskluzivniji ''crveni tepih'' na svijetu. Super Bowl LX, održan u nedjelju, još je jednom potvrdio svoj status ne samo kao sportski vrhunac, već i kao epicentar okupljanja najvećih imena iz svijeta zabave, glazbe i sporta. Utakmica, koja je završila pobjedom Seahawksa 29:13, bila je tek dio spektakla koji je privukao pažnju milijuna.

Lista poznatih lica bila je impresivna. U privatnim ložama viđen je Leonardo DiCaprio, dok su se u publici družili Justin i Hailey Bieber, Adam Sandler i Kevin Costner. Glazbenu scenu predstavljali su Jay-Z, koji je stigao s Blue Ivy, reperi Travis Scott i 21 Savage, te legendarni Jon Bon Jovi. 

9.2.2026.
8:53
Hot.hr
Profimedia
SuperbowlSlavne OsobeBad BunnyKardashian-jennerFootball
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx