Nema tko nije bio! Pogledajte koje su se sve svjetske face pojavile na Super Bowlu

Dok su se na terenu stadiona Levi's u Santa Clari za naslov prvaka borili Seattle Seahawks i New England Patriots, tribine i privatne lože pretvorile su se u najekskluzivniji ''crveni tepih'' na svijetu. Super Bowl LX, održan u nedjelju, još je jednom potvrdio svoj status ne samo kao sportski vrhunac, već i kao epicentar okupljanja najvećih imena iz svijeta zabave, glazbe i sporta. Utakmica, koja je završila pobjedom Seahawksa 29:13, bila je tek dio spektakla koji je privukao pažnju milijuna.

Lista poznatih lica bila je impresivna. U privatnim ložama viđen je Leonardo DiCaprio, dok su se u publici družili Justin i Hailey Bieber, Adam Sandler i Kevin Costner. Glazbenu scenu predstavljali su Jay-Z, koji je stigao s Blue Ivy, reperi Travis Scott i 21 Savage, te legendarni Jon Bon Jovi.