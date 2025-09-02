Pamela Anderson otkrila: 'Ovo su moji trikovi za dugovječnost i ljepotu'

Pamela Anderson (58), nekadašnja Baywatch zvijezda, posljednjih godina sve više privlači pažnju ne samo svojim izgledom, već i životnom filozofijom. Ikona devedesetih danas živi mirnim i svjesnim životom na otoku Vancouver, gdje njeguje zdravlje kroz veganstvo, povremeni post i povezanost s prirodom.

Anderson je već desetljećima posvećena veganstvu, a ljubav prema biljnoj prehrani pretočila je u kuharicu I Love You: Recipes from the Heart. U njoj je podijelila 80 recepata inspiriranih obiteljskim tradicijama i putovanjima, koje je posvetila svojim sinovima. Za nju, zdrava prehrana podrazumijeva raznolikost: od svježeg povrća i voća do kreativnih veganskih verzija klasičnih jela.

Glumica prakticira intermittent fasting – jede samo između 10 i 18 sati, a slobodno vrijeme koristi za laganu fizičku aktivnost. Umjesto napornih treninga, preferira hodanje, ples i istezanje. Posebno voli duge šetnje po plaži ili muzejima.

U posljednje vrijeme Anderson je postala sinonim za prirodnu ljepotu. Na crvenim tepisima sve češće se pojavljuje bez šminke, naglašavajući svoju jednostavnu rutinu njege kože. Njegu temelji na vegan i cruelty-free proizvodima vlastitog brenda Sonsie, u kojem najviše koristi hidratantne serume i maske.

Život na otoku Vancouver pružio joj je priliku da se vrati jednostavnosti. S ljubavlju uređuje svoj dom star više od 100 godina, brine se o vrtu i uživa u kuhanju. "Konačno osjećam da sam ono što jesam – domaćica, majka, vrtlarica", izjavila je nedavno u jednom intervjuu.

Pamela Anderson danas promovira zdravlje, samospoznaju i jednostavnost. Njezini rituali dokaz su da dugovječnost i vitalnost nisu rezultat glamuroznih tretmana, već svjesnog života u skladu s prirodom i samim sobom.

