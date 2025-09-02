Preminuo Miro Vuco: Kipar koji je oblikovao javni prostor Hrvatske

Danas je u 83. godini života preminuo Miro Vuco, jedan od najznačajnijih hrvatskih kipara i slikara, izvijestilo je Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU). Vuco je bio član HDLU-a, a 2017. mu je dodijeljena nagrada za životno djelo.

Rođen je 1941. u Vojniću kraj Sinja, a umjetnički put započeo je još u osnovnoj školi. Studirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je kasnije završio i poslijediplomski studij. Bio je profesor i mentor na ALU, a ranije je predavao i na Školi primijenjenih umjetnosti u Zagrebu.

Foto: Boris Scitar/pixsell

Vuco je bio jedan od osnivača grupe Biafra 1970. godine, a njegovi radovi izlagani su na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Njegovi radovi nalaze se u Moderno galeriji i Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, kao i u drugim zbirkama.

Autor je i brojnih spomenika u javnom prostoru, uključujući Tinu Ujeviću u Zagrebu, Anti Starčeviću u Osijeku i Franji Tuđmanu u Kninu. Dobitnik je više nagrada, među kojima su nagrada 3. salona mladih, 9. zagrebačkog salona i nagrada IX. zagrebačkog salona.

Vuco je poznat po ekspresivnim slikama s reljefnim enformelnim strukturama, od tamnih i mračnih premaza do svijetlih i žarko crvenih tonova, kojima je često zračila radost. Njegova monografska izložba Zatečeno stanje održana je u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu, gdje su prvi put zajedno predstavljeni njegovi kiparski i slikarski radovi.

