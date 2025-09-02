Veza Rubena Van Guchta i ljubavnice pred kolapsom? Fatalna plavuša iznenadila potezom

Hrvatska ateltičarka Blanka Vlašić (41) i belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (38) pune medijske stupce otkako je otkriveno da prakticiraju otvoreni brak. Par je šokirao javnost i nakon što je belgijska spisateljica Charlotte Van Looy na društvenim mrežama razjasnila da je s Rubenom u vezi već nekoliko godina. No, čini se da je njihov ljubavni odnos trenutno "na klimavim nogama", s obzirom na to da Charlotte više ne prati slavnog Belgijca na Instagramu.

Isto tako, u opisu njenog profila više ne stoji slovo "R" te pored njega žuto srce. Ipak, fatalna plavuša nije izbrisala njihove zajedničke fotografije, dok Ruben nije odlučio uzvratiti svojoj navodnoj ljubavnici te je još uvijek prati na Instagramu.

Charlotte je ranije otkrila da njena romantična veza s Rubenom traje šest godina, a zajedno žive četiri. Spisateljica bi nerijetko dijelila trenutke s Rubenom na društvenim mrežama, dok bi Blanka za to vrijeme provodila vrijeme u Splitu sa sinčićem Mondom kojeg je dobila sa suprugom.

Foto:

Podsjetimo, Blanka se još uvijek nije oglasila vezano uz njen otvoren brak sa sportskim novinarom, ali je u posljednje vrijeme viđena bez zaručničkog prstena. Za razliku od nje, Ruben svoj prsten još uvijek ponosno pokazuje na društvenim mrežama.

"Blanka i ja smo se dogovorili da više nećemo govoriti o našoj vezi u medijima. Budući da je ovo vrlo iskren razgovor, obično bih vam ispričao sve detalje, ali ovaj razgovor se snima", objasnio je Ruben ranije u razgovoru za De Morgen, dodavši da su mediji njihov odnos pretvorili u nešto neobično.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovarali smo s Blankom Vlašić na mimohodu