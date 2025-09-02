Meri Goldašić otkrila dojmove iz Amerike: 'Hollywood je u stvarnosti razočaranje'

Influencerica Meri Goldašić (31) ovo je dio ljeto provela na drugom kontinentu, a destinacija koju je odabrala bio je Los Angeles – grad koji mnogi povezuju s glamuroznim životom i hollywoodskim snom. Iako je imala velika očekivanja, priznaje da je stvarnost bila daleko od onoga što se prikazuje na filmovima.

Tijekom boravka posjetila je poznata mjesta poput Hollywooda, kultnog Nobu restorana u Malibuu, ali i 'brunch place' koji rado posjećuju manekenka Hailey Bieber (28) i pjevač Justin Bieber (31). Svoje dojmove Meri je dijelila na društvenim mrežama, a nama je ispričala kako izgleda stvarni Hollywood, što ju je razočaralo, ali i zbog čega će se ovo putovanje zauvijek pamtiti.

Na društvenim mrežama dijelite fotografije iz Los Angelesa. Što vas je potaknulo da posjetite baš tu destinaciju?

Los Angeles mi nije uvijek bio na bucket listi, više naginjem ka nepoznatim, potpuno različitim kulturama i destinacijama. No posljednjih godinu dana, nešto me “vuklo” i poželjela sam otići, od filmova, glazbe pa do tog nekog „Hollywood sna“. Realnost je bila drugačija, ali htjela sam vidjeti svojim očima, a ne samo kroz društvene mreže i medije. Putovanja nisu uvijek ugodna i često se doma s njih vratim pomiješanih osjećaja, no tu je čar.

Imate li posebne rituale kad pakirate kofer? Što uvijek ide s Vama?

Imam, pakiram se u zadnji čas, jer tako najbolje zapamtim što sam ponijela, a što ne. Za daleka putovanja, volim imati u bilješkama kratak popis sitnica koje moram ponijeti, poput lijekova i adaptera za punjač, a sve ostalo ide dosta brzo. Ovaj sam put spakirala pola kofera, a ostatak napunila u Americi.

Ono što je uvijek sa mnom u koferu su moji proizvodi za njegu tijela, kose i lica, parfem i četkica za zube, bez svega ostalog ću se snaći.

Gdje ste odsjeli tijekom boravka u Americi? Možete li nam otkriti kakav je bio smještaj, jeste li zadovoljni? Jesu li cijene smještaja visoke ili se može naći nešto povoljno?

Smještaj u Americi je posebna priča – od hotela gdje sve miriši na marihuanu pa do onih gdje se pitaš jesi li u filmu o mafiji. Cijene su paprene, ali ako imaš sreće i dobru volju za malo kompromisa – može se naći nešto normalno. Mi smo u Los Angelesu odsjeli u West Hollywoodu, hotel Chamberlain, 4 zvjezdice. Skroz dobar hotel, prostrana soba, na odličnoj lokaciji. Sobu i trošak smo podijelili nas troje, pa nije bilo toliko strašno.

Posjetili ste poznati ‘brunch place’ u kojem rado jedu Hailey i Justin Bieber. Kakav je bio dojam ambijenta i hrane, i je li čekanje od sat vremena u redu na kraju vrijedilo?

Osobno, nisam bila oduševljena. Sve slano što smo probali je bilo preslatko i premasno, pravi junk food u kojem možeš uživati samo mamurna u PMS-u. Ili nam lažu ili nemaju dobar ukus za hranu, druge nema. Ambijent unutar objekta je fora, onako dosta New age i moderno, s odličnim matcha latte i kavom, ali nije koncipiran tako da unutra možete sjesti i jesti, a vani su postavljene jeftine klupice i mali stolovi, ni manje ni više, nego pored kante za smeće. Zaista mi je teško shvatiti da tako skup doručak jedeš uz kantu za smeće, tako da se definitivno ne bih vraćala, a sat vremena bi čekala samo da mi Justin Bieber osobno otpjeva “Baby” (smijeh)

Obišli ste i Nobu restoran u Malibuu. Što ste naručili i kako Vam se svidjela hrana?

Ako uspijete srediti stol u Nobu, ja bih ga od srca preporučila. Hrana je zaista ukusna, no mislim da je više do ambijenta i lokacije, s obzirom na to da se nalazi na plaži Malibu, s koje se pruža pogled na predivan zalazak sunca i valove. Takvu ćete hranu pojesti u boljim restoranima u Hrvatskoj, ali zato u Nobu imate veće šanse da nabasate na neku ozbiljnu zvijezdu. Fotkanje i snimanje je u redu, ali ako vas primijete da previše fotografirate u smjeru nekog od poznatih ličnosti, iste će vam sekunde prići i zamoliti da prestanete. Mislim da to i je razlog zašto sve te zvijezde uživaju dolaziti baš u Nobu.

Posjetili ste i Hollywood, no na društvenoj mreži ste otkrili da niste baš oduševljeni. Kakvi su Vaši dojmovi?

Hollywood u mojoj glavi: glamur, crveni tepih, zvijezde. Hollywood u stvarnosti: turisti, miris marihuane i ljudi na ulici koji ti pokušavaju prodati CD-e iz 2003. godine. Dakle – razočaranje.

Jeste li imali prilike sresti neku poznatu osobu?

Jesmo i to glumca kojeg svi volimo, Adama Sandlera, u Nobu. Bio je s obitelji i dva zaštitara na ručku, nikom od nas nije palo na pamet zamoliti ga za fotku, ali smo uživali gledajući tako veliku zvijezdu, koji se svima u restoranu pristojno nasmiješio, pozdravljao s konobarima i osobljem restorana i družio se sa suprugom i djecom, naravno, kao i uvijek, u svom prepoznatljivom ležernom outfitu.

Jeste li se vratili kući s pokojim suvenirom ili poklonom? Jeste li možda kupili poklon suprugu?

Jesam – djeci sam kupila hrpu igračaka, robe i slatkiša, sebi dvije torbice i još nekoliko dobrih komada (jer suvenir mora biti praktičan, je li tako?), a Juri, pa recimo da je dobio najskuplji poklon – moju živu i zdravu glavu nazad doma (smijeh)

