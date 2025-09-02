Veliko slavlje u domu Andreja Karamarića: Nogometaš objavom raznježio obožavatelje

Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić (34) dirnuo je svoje pratitelje na Instagramu ovih dana objavom fotografije sa sinom koji je proslavio svoj četvrti rođendan.

Na fotografiji ponosni tata i njegov nasljednik poziraju u vedroj atmosferi doma, a iza njih se ističe veliki plavi balon u obliku broja četiri s krunom na vrhu. Mališan je odjeven u bež košulju i kratke hlače, dok na nogama nosi kopačke. Nogometaš je fotografiju popratio emotikonom srca, a njegovi fanovi nisu skrivali oduševljenje.

Podsjetimo, Andrej je u braku s doktoricom veterine, Miom Ćurković s kojom se vjenčao 31. ožujka 2021. godine. Par ima sina po imenu Viktor kojeg su dobili krajem kolovoza 2021. godine, a u svibnju prošle godine dobili su i drugo dijete, kći Evu.

