Nakon 37 godina Vogue ima novu glavnu urednicu: Kći slavnih roditelja, odrastala je na relaciji Pariz - Los Angeles

Nakon gotovo četiri desetljeća pod vodstvom legendarne Anne Wintour (75), američki Vogue ulazi u novu eru. Ulogu glavne urednice preuzima Chloe Malle (39), kći glumice Candice Bergen i slavnog francuskog redatelja Louisa Mallea.

Ovaj izbor nije veliko iznenađenje: Malle je već dugo slovila za glavnu favoritkinju i tijekom 14 godina karijere u Vogueu prošla je sve ključne pozicije: od reportažne i suradničke urednice, preko uređivanja posebnih izdanja posvećenih Met Gali i vjenčanjima, do glavne urednice Vogue.com i suvoditeljice popularnog podcasta The Run-Through with Vogue.

"Vogue je već oblikovao mene, a sada me uzbuđuje mogućnost da ja oblikujem Vogue", rekla je Malle u prvoj izjavi nakon imenovanja.

Nasljednica s pedigreom

Ugledna modna novinarka Lauren Sherman za Puck News je istaknula kako je Malle “pravi primjer moderne urednice s dubokim korijenima u svjetskoj i pop kulturi” te dodala kako će njezino porijeklo nesumnjivo doprinijeti privlačnosti brenda.

Malle se u Vogueu dokazala nizom ekskluziva – primjerice, modnim editorialom s Naomi Biden povodom vjenčanja u Bijeloj kući 2022., te intervjuom s Lauren Sanchez uoči udaje za Jeffa Bezosa.

Rođena u obitelji snažno povezanoj s umjetnošću i kulturom, odrasla je između Pariza i Los Angelesa, a nakon očeve smrti preselila se u SAD. Iako je na početku tvrdila da moda nije među njezinim najvećim interesima, priznaje kako ju je “Vogueov stroj zaveo na prvu”.

Anna Wintour ostaje u Condé Nastu

Wintour, koja je 37 godina oblikovala najutjecajniji modni časopis na svijetu, povukla se s pozicije glavne urednice u lipnju. Ipak, ostaje u tvrtki kao Condé Nastova glavna direktorica za sadržaj.

"Chloe je dokazala da zna pronaći ravnotežu između Vogueove bogate povijesti i njegove budućnosti. Veselim se što ću nastaviti raditi s njom – i kao mentorica, ali i kao učenica", poručila je Wintour.

Chloe Malle službeno će preuzeti uredničku palicu uoči New York Fashion Weeka, koji se održava od 11. do 16. rujna. Simbolično, nova era Voguea počinje upravo u trenutku kada se modna industrija suočava s velikim promjenama – od digitalnih transformacija do izazova održivosti i inkluzivnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Pa ovo je hit! Pogledajte kako su se MMA borci snašli u plesnom izazovu