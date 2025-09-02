Stigli novi detalji: Halid Bešlić prebačen na odjel onkologije

Posljednjih dana javnost bruji o zdravstvenom stanju legende narodne glazbe Halida Bešlića (71). U medijima su se pojavile kontradiktorne informacije - najprije se pročulo da je pjevač otpušten iz bolnice, a zatim da se još uvijek nalazi na liječenju.

Halidov menadžer Nedim Srnja je demantirao glasine.

"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantirati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije točno", poručio je Nedim za Klix.ba.

Foto: Ivica Galovic/pixsell

Podsjetimo, Bešlić je završio u Klinički centar Sveučilišta u Sarajevu, nakon što je morao otkazati svoj nastup u Gradačcu. Prije toga bio je smješten na odjelu za nefrologiju.

Pjevač je početkom godine najavio veliki koncert u zagrebačkoj Areni koji bi se trebao održati 20. prosinca. Time bi Halid upisao svoj sedmi nastup u toj dvorani.

