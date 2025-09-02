Bojana Gregorić Vejzović pokazala duge noge u Trstu i duhovito otkrila što je poklonila svojoj djeci

Bojana Gregorić Vejzović (53) i njezin suprug, glumac Enes Vejzović (48), proteklog vikenda otputovali su u Trst, gdje su uživali u romantičnom odmoru bez djece.

Par je iskoristio kasnoljetne dane za šetnje slikovitim ulicama i uživanje na rivi, dok su njihova djeca, Zoe i Raul, ostala u Zagrebu. Bojana je na društvenim mrežama podijelila nekoliko fotografija s putovanja, ali i iskrene misli koje su oduševile njezine pratitelje.

Prisjetila se vremena kada je Trst bio omiljena shopping destinacija: „Naši su starci u 80-ima u Trst išli po trapke, žvake, po sve čega nije bilo. Danas imamo sve doma, pa rijetko idem u shopping“, napisala je.

Umjesto vrećica punih stvari, iz Trsta je ponijela uspomene: „Nosim vrevu grada, par fotki i nove gurmanske delicije, sretno nepce“, dodala je.

Posebno je nasmijala publiku kada je otkrila što su djeca „dobila“ s putovanja. „Možda im inače kupim nešto, ali ovaj put nisu dobili ništa… zapravo jesu. Poklon im je što nisu morali s nama i što su imali stan samo za sebe!“, napisala je kroz šalu.

Na kraju je otkrila i jednu duhovitu anegdotu s povratka:

„Susjedi me normalno pozdravljaju, dakle izgleda nije bilo!“, zaključila je kroz smijeh.

