Što će tata reći na ove fotografije? Kći Zdravka Čolića pokazala nikada bujniji dekolte

Što će tata reći na ove fotografije? Kći Zdravka Čolića pokazala nikada bujniji dekolte
Foto: Instagram

Na svom Instagram profilu ima oko 50.000 vjernih pratitelja s kojim često dijeli detalje iz svog privatnog života, fotografije s luksuznih putovanja, ali i skupocjene modne dodatke

2.9.2025.
20:06
Hot.hr
Instagram
Una Čolić (23), kći Zdravka Čolića (74), sve je aktivnija na društvenim mrežama gdje redovito dijeli luksuzne trenutke iz svog života. Ovoga puta pozirala je na jahti u izazovnoj odjeći, a u prvi plan stavila je bujni dekolte.

Mlada nasljednica otkrila je kako trenutačno uživa na odmoru na Ibizi, a objava je oduševila njezine pratitelje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Una 🦋 Čolić (@unacolic)

Mnoge zanima i čime se točno lijepa Una bavi. Poznato je da je završila elitnu privatnu gimnaziju na Košutnjaku, čiji je trošak iznosio čak 50.000 eura, što je Zdravko bez oklijevanja izdvojio za svoju kćer, pišu srpski mediji. A do trenutka kad je položila vozački ispit, Una je navodno imala privatnog vozača. 

Iako su se u medijima pojavile glasine da studira ekonomiju ili da je zaljubljena u IT sektor, Una nikada nije javno potvrdila čime se točno bavi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Una 🦋 Čolić (@unacolic)

Na svom Instagram profilu ima oko 50.000 vjernih pratitelja s kojim često dijeli detalje iz svog privatnog života, fotografije s luksuznih putovanja, ali i skupocjene modne dodatke.

Una čolićJahtaZdravko čolić
