Chloë Grace Moretz u tajnosti uplovila u brak: Glumica se udala za manekenku

Američka glumica Chloë Grace Moretz (28) i manekenka Kate Harrison (34) ovog su vikenda u tajnosti izrekle sudbonosno “da” na intimnoj ceremoniji. Par je zajedno od 2018. godine, a početkom ove godine objavili su i zaruke. Do sada su svoju vezu držale podalje od očiju javnosti.

Ekskluzivne fotografije i snimke vjenčanja objavio je Vogue, a mladenke su odabrale kreacije kuće Louis Vuitton. Chloe je zablistala u plavoj haljini inspiriranoj starim Hollywoodom, dok je Kate odabrala bijelu haljinu otvorenih ramena s naglašenim dekolteom.

Glumica je otkrila da je vjenčanje bilo personalizirano prema njihovim željama: uključivalo je aktivnosti koje vole – ribolov, jahanje i poker, pri čemu je Kate sama izradila prilagođenu poker prostirku.

Chloë je ranije otvoreno govorila o svojoj seksualnoj orijentaciji i podržala politiku Kamale Harris, ističući važnost pravne zaštite LGBTQ+ zajednice i pristupa odgovarajućoj skrbi.

Prije Kate, Moretz je bila u vezi s Brooklynom Beckhamom, sinom Victorije i Davida Beckhama, četiri godine. Vjenčanje s Kate proslavili su u krugu uže obitelji i prijatelja, zadržavajući intimu i privatnost koju su njegovali tijekom cijele veze.

