Preko dana u Zagrebu, a navečer u Beogradu: Evo kakav doček je priredila Aleksandra Prijović

Popularna srpska pjevačica Aleksandra Prijović (30) priredila je nezaboravan glazbeni spektakl na zagrebačkom Velesajmu, samo nekoliko sati prije nego što je Novu godinu dočekala s obožavateljima u Beogradu. Ovaj dnevni koncert bio je prava glazbena poslastica ususret najluđoj noći u godini, a Aleksandra je ponovno pokazala zašto je među najvoljenijim izvođačima na ovim prostorima.

Tisuće fanova uživale su u njenim hitovima, a atmosfera na Velesajmu bila je na vrhuncu. Nakon nezaboravnog nastupa u Zagrebu, Aleksandra nije imala vremena za odmor. Brzo je krenula prema Beogradu, gdje je dočekala 2026. godinu u punom Sava centru. Koncert u Beogradu bio je pravi spektakl, a Aleksandra je u 00:00 sati zajedno sa svojom publikom, simbolično dočekala Novu godinu uz vatromet i pjesmu, obećavajući još jednu godinu uspjeha i novih hitova.

Podsjećamo, Aleksandra je oduševila publiku nastupom u Zagrebu. Od prvih taktova pa do samog kraja nastupa, publika je uglas pjevala njezine najveće hitove, među kojima su "Dam dam dam", "Psiho", "Sve po starom", "Devet života", "Legitimno" i brojne druge.

"Dobar dan, dragi moji. Hvala vam što ste došli da zajedno ispratimo 2025. i zagrijemo se za Novu godinu. Lijepe uspomene vežu me uz Zagreb, u kojem sam imala šest predivnih koncerata u Areni. Veselim se što sam opet s vama, posebno jer je riječ o nastupu koji je drukčiji i donosi nešto novo", poručila je Aleksandra publici.

