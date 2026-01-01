FREEMAIL
KRALJICA ZABAVE

Preko dana u Zagrebu, a navečer u Beogradu: Evo kakav doček je priredila Aleksandra Prijović

Preko dana u Zagrebu, a navečer u Beogradu: Evo kakav doček je priredila Aleksandra Prijović
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Nakon nezaboravnog nastupa u Zagrebu, Aleksandra nije imala vremena za odmor. Brzo je krenula prema Beogradu, gdje je dočekala 2026. godinu u punom Sava centru

1.1.2026.
12:26
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Popularna srpska pjevačica Aleksandra Prijović (30) priredila je nezaboravan glazbeni spektakl na zagrebačkom Velesajmu, samo nekoliko sati prije nego što je Novu godinu dočekala s obožavateljima u Beogradu. Ovaj dnevni koncert bio je prava glazbena poslastica ususret najluđoj noći u godini, a Aleksandra je ponovno pokazala zašto je među najvoljenijim izvođačima na ovim prostorima. 

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Tisuće fanova uživale su u njenim hitovima, a atmosfera na Velesajmu bila je na vrhuncu.  Nakon nezaboravnog nastupa u Zagrebu, Aleksandra nije imala vremena za odmor. Brzo je krenula prema Beogradu, gdje je dočekala 2026. godinu u punom Sava centru. Koncert u Beogradu bio je pravi spektakl, a Aleksandra je u 00:00 sati zajedno sa svojom publikom, simbolično dočekala Novu godinu uz vatromet i pjesmu, obećavajući još jednu godinu uspjeha i novih hitova.

Podsjećamo, Aleksandra je oduševila publiku nastupom u Zagrebu. Od prvih taktova pa do samog kraja nastupa, publika je uglas pjevala njezine najveće hitove, među kojima su "Dam dam dam", "Psiho", "Sve po starom", "Devet života", "Legitimno" i brojne druge.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

"Dobar dan, dragi moji. Hvala vam što ste došli da zajedno ispratimo 2025. i zagrijemo se za Novu godinu. Lijepe uspomene vežu me uz Zagreb, u kojem sam imala šest predivnih koncerata u Areni. Veselim se što sam opet s vama, posebno jer je riječ o nastupu koji je drukčiji i donosi nešto novo", poručila je Aleksandra publici.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

Preko dana u Zagrebu, a navečer u Beogradu: Evo kakav doček je priredila Aleksandra Prijović