KRIZA /

Hitni sastanak u Londonu: Chelsea ostaje bez trenera uoči velike utakmice

Hitni sastanak u Londonu: Chelsea ostaje bez trenera uoči velike utakmice
Foto: Ashley Western/colorsport/shutterstock Editorial/profimedia

Maresca je u Chelseaju već 18 mjeseci, ali to bi moglo biti to

1.1.2026.
12:25
Sportski.net
Ashley Western/colorsport/shutterstock Editorial/profimedia
Uprava Chelseaja pozvala je hitni sastanak kako bi razgovarali o budućnosti trenera Enza Maresce. Engleski mediji pišu kako je Maresca pod velikim pritiskom i mogao bi dobiti otkaz u londonskom klubu. 

Maresca je u Chelseaju već 18 mjeseci, ali to bi moglo biti to. Engleski Telegraph piše da bi Maresca mogao dobiti otkaz odmah i neće voditi momčad protiv Manchester Cityja za tri dana. Chelsea je pobijedio samo jednu od posljednjih sedam utakmica, a prije samo dva tjedna Maresca je rekao kako je proživio najgorih 48 sati ikada u kojima je došlo do neslaganja s upravom. 

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Ta je izjava zabrinula sve, a Maresca nije htio u detalje objasniti što se događalo, ali izvori govore da je odnos uprave i trenera narušen i da će Maresca napustiti Chelsea. 

Chelsea
