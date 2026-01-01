Hitni sastanak u Londonu: Chelsea ostaje bez trenera uoči velike utakmice

Uprava Chelseaja pozvala je hitni sastanak kako bi razgovarali o budućnosti trenera Enza Maresce. Engleski mediji pišu kako je Maresca pod velikim pritiskom i mogao bi dobiti otkaz u londonskom klubu.

Maresca je u Chelseaju već 18 mjeseci, ali to bi moglo biti to. Engleski Telegraph piše da bi Maresca mogao dobiti otkaz odmah i neće voditi momčad protiv Manchester Cityja za tri dana. Chelsea je pobijedio samo jednu od posljednjih sedam utakmica, a prije samo dva tjedna Maresca je rekao kako je proživio najgorih 48 sati ikada u kojima je došlo do neslaganja s upravom.

Ta je izjava zabrinula sve, a Maresca nije htio u detalje objasniti što se događalo, ali izvori govore da je odnos uprave i trenera narušen i da će Maresca napustiti Chelsea.

